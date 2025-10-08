Руїни техніки на складах: чому нові танки РФ не видно на фронті, — експерт (відео)
Збройні сили Російської Федерації протягом трьох років війни втратили близько 60% танків, які були у задовільному стані й тому опинились на фронті, заявив воєнний аналітик. При цьому військово-промисловий комплекс РФ і далі виготовляє нові бронемашини. Втім, їх не помітно в Україні, а на лінії вогню воює піхота та "віслючки".
З перших днів вторгнення в Україну росіяни втрачали важку бронетехніку, яка десятками років стояла просто неба на полігонах. Танки та БМП, які були у робочому стані, відправили на фронт і вже втратили. Натомість 40% резервів на полігонах РФ — це "непідйомні гробики", які неможливо відновити, заявив воєнний експерт Павло Нарожний в ефірі медіа NV. Залишається питання, де ж опиняються нові танки, які, які заявляють росіяни, випускаються ВПК РФ.
Нарожний описав поточну ситуацію з російською бронетехнікою на фронті. По-перше, на складах залишилось близько 40% танків та БМП, але вони у неробочому стані. По-друге, у зведення Генштабу ЗСУ стали рідше говорити про знищення російських бронемашин, хоч інколи і є заяви про вдалі підриви колон з 20-30 танків. По-третє, російська промисловість продовжує випускати броню: орієнтовно, 200-300 танків на рік. Таким чином виходить, що росіяни мають нові БТР й танки, які мали б опинитись на фронті, але їх чомусь не видно, пролунало в ефірі.Експерт припустив, що РФ може готуватись до нової війни, але чомусь очікує умов 2014 року (без дронів).
"Тут для мене загадка. Я не можу сам собі відповісти, чому так відбувається. Бо просто їх вироблять і ставить на склад, в очікуванні якоїсь нової війни, де будуть інші умови? А інші умови вже ніколи не будуть, бо ми не зможемо повернутися в 14-й рік", — сказав він.
Експерт пояснив, що низьке використання бронемашин і велика кількість артилерійських ударів показує, що найближчим часом на фронті воюватиме піхота, мотоцикли й навіть "віслючки".
"Проривних операцій з використанням бронетехніки ми з великою ймовірністю вже не побачимо на цій війні. І війна буде от саме така, дуже повільна з великим застосуванням піхоти", — підсумував Нарожний.
Бронетехніка РФ — деталі
На порталі "Мінфін" можна побачити інфографіку втрат танків та БМП ЗС РФ, складену на основі даних Генштабу ЗСУ. Інфографіка показує, що, орієнтовно, з вересня-листопада 2023 року помітно упала кількість знищеної бронетехніки росіян. При цьому щоденна кількість знищеної артилерії, яка активно використовують на фронті, не зменшується.
Зазначимо, Фокус писав про втрати бронетехніки РФ, встановлені OSINT-аналітиками. Наприклад, OSINTер з ніком Jompy веде підрахунки втрат танків. Згідно з його висновком, росіяни втратили 60% важких бронемашин, які зберігались на складах резерву. Крім того, інший аналітик дослідив фото полігону під містом Комсомольськ-на-Амурі, де зберігались тисячі танків та кілька сотень бронемашин піхоти. Аналіз супутникових фото показав, що росіяни частину машин ремонтують та відправляють на фронт, розташований за 6 тис. км.
Нагадуємо, 3 жовтня медіа Чехії розповіли про модернізацію партії танків Т-72, які планують надіслати в Україну.