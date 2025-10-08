Руїни техніки на складах: чому нові танки РФ не видно на фронті, — експерт (відео)

Збройні сили Російської Федерації протягом трьох років війни втратили близько 60% танків, які були у задовільному стані й тому опинились на фронті, заявив воєнний аналітик. При цьому військово-промисловий комплекс РФ і далі виготовляє нові бронемашини. Втім, їх не помітно в Україні, а на лінії вогню воює піхота та "віслючки".

Related video

З перших днів вторгнення в Україну росіяни втрачали важку бронетехніку, яка десятками років стояла просто неба на полігонах. Танки та БМП, які були у робочому стані, відправили на фронт і вже втратили. Натомість 40% резервів на полігонах РФ — це "непідйомні гробики", які неможливо відновити, заявив воєнний експерт Павло Нарожний в ефірі медіа NV. Залишається питання, де ж опиняються нові танки, які, які заявляють росіяни, випускаються ВПК РФ.

Бронетехніка РФ - Нарожний про ситуацію з бронетехнікою див. з 8:51

Нарожний описав поточну ситуацію з російською бронетехнікою на фронті. По-перше, на складах залишилось близько 40% танків та БМП, але вони у неробочому стані. По-друге, у зведення Генштабу ЗСУ стали рідше говорити про знищення російських бронемашин, хоч інколи і є заяви про вдалі підриви колон з 20-30 танків. По-третє, російська промисловість продовжує випускати броню: орієнтовно, 200-300 танків на рік. Таким чином виходить, що росіяни мають нові БТР й танки, які мали б опинитись на фронті, але їх чомусь не видно, пролунало в ефірі.Експерт припустив, що РФ може готуватись до нової війни, але чомусь очікує умов 2014 року (без дронів).

"Тут для мене загадка. Я не можу сам собі відповісти, чому так відбувається. Бо просто їх вироблять і ставить на склад, в очікуванні якоїсь нової війни, де будуть інші умови? А інші умови вже ніколи не будуть, бо ми не зможемо повернутися в 14-й рік", — сказав він.

Експерт пояснив, що низьке використання бронемашин і велика кількість артилерійських ударів показує, що найближчим часом на фронті воюватиме піхота, мотоцикли й навіть "віслючки".

"Проривних операцій з використанням бронетехніки ми з великою ймовірністю вже не побачимо на цій війні. І війна буде от саме така, дуже повільна з великим застосуванням піхоти", — підсумував Нарожний.

Бронетехніка РФ — деталі

На порталі "Мінфін" можна побачити інфографіку втрат танків та БМП ЗС РФ, складену на основі даних Генштабу ЗСУ. Інфографіка показує, що, орієнтовно, з вересня-листопада 2023 року помітно упала кількість знищеної бронетехніки росіян. При цьому щоденна кількість знищеної артилерії, яка активно використовують на фронті, не зменшується.

Бронетехніка РФ - темпи втрати російський танків станом на 8 жовтня 2025 Фото: Портал Мінфін Бронетехніка РФ - темпи втрати артилерії станом на 8 жовтня 2025 Фото: Портал Мінфін

Зазначимо, Фокус писав про втрати бронетехніки РФ, встановлені OSINT-аналітиками. Наприклад, OSINTер з ніком Jompy веде підрахунки втрат танків. Згідно з його висновком, росіяни втратили 60% важких бронемашин, які зберігались на складах резерву. Крім того, інший аналітик дослідив фото полігону під містом Комсомольськ-на-Амурі, де зберігались тисячі танків та кілька сотень бронемашин піхоти. Аналіз супутникових фото показав, що росіяни частину машин ремонтують та відправляють на фронт, розташований за 6 тис. км.

Нагадуємо, 3 жовтня медіа Чехії розповіли про модернізацію партії танків Т-72, які планують надіслати в Україну.