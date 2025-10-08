Руины техники на складах: почему новые танки РФ не видны на фронте, — эксперт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации в течение трех лет войны потеряли около 60% танков, которые были в удовлетворительном состоянии и поэтому оказались на фронте, заявил военный аналитик. При этом военно-промышленный комплекс РФ и дальше производит новые бронемашины. Впрочем, их не заметно в Украине, а на линии огня воюет пехота и "ослики".

С первых дней вторжения в Украину россияне теряли тяжелую бронетехнику, которая десятками лет стояла под открытым небом на полигонах. Танки и БМП, которые были в рабочем состоянии, отправили на фронт и уже потеряли. Зато 40% резервов на полигонах РФ — это "неподъемные гробики", которые невозможно восстановить, заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире медиа NV. Остается вопрос, где же оказываются новые танки, которые, как заявляют россияне, выпускаются ВПК РФ.

Бронетехника РФ — Нарожный о ситуации с бронетехникой см. с 8:51

Нарожный описал текущую ситуацию с российской бронетехникой на фронте. Во-первых, на складах осталось около 40% танков и БМП, но они в нерабочем состоянии. Во-вторых, в сводке Генштаба ВСУ стали реже говорить об уничтожении российских бронемашин, хотя иногда и есть заявления об удачных подрывах колонн из 20-30 танков. В-третьих, российская промышленность продолжает выпускать броню: ориентировочно, 200-300 танков в год. Таким образом получается, что россияне имеют новые БТР и танки, которые должны оказаться на фронте, но их почему-то не видно, прозвучало в эфире. Эксперт предположил, что РФ может готовиться к новой войне, но почему-то ожидает условий 2014 года (без дронов).

"Здесь для меня загадка. Я не могу сам себе ответить, почему так происходит. Потому что просто их произведут и ставит на склад, в ожидании какой-то новой войны, где будут другие условия? А другие условия уже никогда не будут, потому что мы не сможем вернуться в 14-й год", — сказал он.

Эксперт пояснил, что низкое использование бронемашин и большое количество артиллерийских ударов показывает, что в ближайшее время на фронте будет воевать пехота, мотоциклы и даже "ослики".

"Прорывных операций с использованием бронетехники мы с большой вероятностью уже не увидим на этой войне. И война будет вот именно такая, очень медленная с большим применением пехоты", — подытожил Нарожный.

Бронетехника РФ — детали

На портале "Минфин" можно увидеть инфографику потерь танков и БМП ВС РФ, составленную на основе данных Генштаба ВСУ. Инфографика показывает, что, ориентировочно, с сентября-ноября 2023 года заметно упало количество уничтоженной бронетехники россиян. При этом ежедневное количество уничтоженной артиллерии, которая активно используют на фронте, не уменьшается.

Бронетехника РФ — темпы потери российский танков по состоянию на 8 октября 2025 года Фото: Портал Мінфін Бронетехника РФ — темпы потери артиллерии по состоянию на 8 октября 2025 года Фото: Портал Мінфін

Отметим, Фокус писал о потерях бронетехники РФ, установленных OSINT-аналитиками. Например, OSINTер с ником Jompy ведет подсчеты потерь танков. Согласно его выводу, россияне потеряли 60% тяжелых бронемашин, которые хранились на складах резерва. Кроме того, другой аналитик исследовал фото полигона под городом Комсомольск-на-Амуре, где хранились тысячи танков и несколько сотен бронемашин пехоты. Анализ спутниковых фото показал, что россияне часть машин ремонтируют и отправляют на фронт, расположенный за 6 тыс. км.

Напоминаем, 3 октября медиа Чехии рассказали о модернизации партии танков Т-72, которые планируют отправить в Украину.