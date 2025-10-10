Німеччина вчила ЗС РФ воювати до вторгнення в Крим: Rheinmetall будував центр в Поволжі, — ЗМІ

Німецький уряд у 2011 році погодився навчати ефективного ведення війни російських солдатів. При цьому німецький виробник Rheinmetall мав спільно з Міністерством оборони Росії створити центр бойової підготовки в російському Поволжі.

Related video

До окупації Криму Росія з 2011 року співпрацювала з Німеччиною для модернізації військових сил, пише 10 жовтня Der Spiegel. Одним із таких проєктів був центр бойової підготовки в селищі Муліно Нижньогородської області РФ.

Німецький уряд наполіг на укладенні угоди з Росією підприємством Rheinmetall, яке тоді не відігравало такої значної ролі в оборонному бізнесі, як сьогодні. Про тиск з боку урядовців зараз кажуть представники самої компанії.

За словами журналістів, російська військова делегація підписала з групою Rheinmetall контракт у червні 2011 року. Вартість першого "Навчального центру російської армії" становила 135 мільйонів євро. Тодішній генеральний директор Rheinmetall Клаус Еберхардт пояснив газеті "Rheinische Post", що компанія "святкувала великий контракт", оскільки вона була "світовим лідером" у цій галузі та хотіла "довести це в Росії".

Також сервісна компанія Міністерства оборони Росії мала створити з Rheinmetall спільне підприємство для ремонту та модернізації російської військової техніки.

У пресрелізі зазначалося, що до 2014 року в Муліно мали збудувати "найсучаснішу у світі" навчальну базу, здатну навчати до 30 000 солдатів на рік.

Журналісти розповідають, що протягом року після підписання контракту представники Бундесверу та техніки Rheinmetall неодноразово відвідували російське Муліно, а російські експерти та військовослужбовці своєю чергою часто їздили до Бундесверу та заводів Rheinmetall. Німецьке Міністерство оборони планувало постійно відряджати в Муліно військових, і перші солдати прибули до російського села для перегляду квартир.

Російські ЗМІ в лютому 2013 року повідомляли про заплановані навчання "військовослужбовців мотострілецьких і бронетанкових частин Західного військового округу" спільно з "німецькими колегами", метою яких було "виявлення" та "знищення" озброєних банд. В Міністерстві оборони Німеччини на це завили, що така "бойова термінологія" не була узгоджена, та через політичну шкоду для німецького уряду маневри було перенесено на 2014 рік.

Співпраця Росії та Німеччини припинилася, коли президент РФ Володимир Путін окупував український Крим у березні 2014 року.

Компанія Rheinmetall сьогодні намагається максимально дистанціюватися від епізоду співпраці з росіянами у своїй історії та наполягають, що угоду було укладено виключно під політичним тиском.

При цьому центр бойової підготовки в російському Муліно було введено в експлуатацію і без підтримки Rheinmetall. У вересні 2021 року, перед повномасштабним вторгненням в Україну, росіяни провели там одне з останніх великих оперативно-стратегічних навчань "Захід-2021" за участі 200 000 солдатів з РФ і Білорусі.

"Тепер триває війна. І німецькі військовослужбовці, як не дивно, навчали росіян, як вести війну ефективніше", — зазначили автори матеріалу.

Нагадаємо, 9 жовтня ЗМІ писали, що Німеччина оплатила постачання Україні понад 30 тисяч 70-мм ракет оборонного концерну Thales.

В інтерв'ю від 6 жовтня колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель звинуватила Польщу та Балтію у початку війни в Україні. Вона заявила, що нібито блокування цими країнами діалогу ЄС із Володимиром Путіним у 2021 році посилило напруженість.