Германия учила ВС РФ воевать до вторжения в Крым: Rheinmetall строил центр в Поволжье, — СМИ

Немецкое правительство в 2011 году согласилось обучать эффективному ведению войны российских солдат. При этом немецкий производитель Rheinmetall должен был совместно с Министерством обороны России создать центр боевой подготовки в российском Поволжье.

Related video

До оккупации Крыма Россия с 2011 года сотрудничала с Германией для модернизации военных сил, пишет 10 октября Der Spiegel. Одним из таких проектов был центр боевой подготовки в поселке Мулино Нижегородской области РФ.

Немецкое правительство настояло на заключении соглашения с Россией предприятием Rheinmetall, которое тогда не играло такой значительной роли в оборонном бизнесе, как сегодня. О давлении со стороны чиновников сейчас говорят представители самой компании.

По словам журналистов, российская военная делегация подписала с группой Rheinmetall контракт в июне 2011 года. Стоимость первого "Учебного центра российской армии" составляла 135 миллионов евро. Тогдашний генеральный директор Rheinmetall Клаус Эберхардт объяснил газете "Rheinische Post", что компания "праздновала большой контракт", поскольку она была "мировым лидером" в этой области и хотела "доказать это в России".

Также сервисная компания Министерства обороны России должна была создать с Rheinmetall совместное предприятие для ремонта и модернизации российской военной техники.

В пресс-релизе отмечалось, что к 2014 году в Мулино должны были построить "самую современную в мире" учебную базу, способную обучать до 30 000 солдат в год.

Журналисты рассказывают, что в течение года после подписания контракта представители Бундесвера и техники Rheinmetall неоднократно посещали российское Мулино, а российские эксперты и военнослужащие в свою очередь часто ездили в Бундесвер и на заводы Rheinmetall. Немецкое Министерство обороны планировало постоянно отправлять в Мулино военных, и первые солдаты прибыли в российское село для просмотра квартир.

Российские СМИ в феврале 2013 года сообщали о запланированных учениях "военнослужащих мотострелковых и бронетанковых частей Западного военного округа" совместно с "немецкими коллегами", целью которых было "выявление" и "уничтожение" вооруженных банд. В Министерстве обороны Германии на это завили, что такая "боевая терминология" не была согласована, и из-за политического вреда для немецкого правительства маневры были перенесены на 2014 год.

Сотрудничество России и Германии прекратилось, когда президент РФ Владимир Путин оккупировал украинский Крым в марте 2014 года.

Компания Rheinmetall сегодня пытается максимально дистанцироваться от эпизода сотрудничества с россиянами в своей истории и настаивают, что соглашение было заключено исключительно под политическим давлением.

При этом центр боевой подготовки в российском Мулино был введен в эксплуатацию и без поддержки Rheinmetall. В сентябре 2021 года, перед полномасштабным вторжением в Украину, россияне провели там одно из последних крупных оперативно-стратегических учений "Запад-2021" с участием 200 000 солдат из РФ и Беларуси.

"Теперь идет война. И немецкие военнослужащие, как ни странно, обучали россиян, как вести войну эффективнее", — отметили авторы материала.

Напомним, 9 октября СМИ писали, что Германия оплатила поставки Украине более 30 тысяч 70-мм ракет оборонного концерна Thales.

В интервью от 6 октября бывший канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Польшу и Балтию в начале войны в Украине. Она заявила, что якобы блокирование этими странами диалога ЕС с Владимиром Путиным в 2021 году усилило напряженность.