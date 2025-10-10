Фейки про ТЕЦ загрожують безпеці киян: КМДА спростувала заяву Кучеренка про відсутність захисту
Київська міська військова адміністрація заявила, що столичні ТЕЦ мають захист першого рівня відповідно до вимог Генштабу ЗСУ, а маніпулятивні повідомлення про їхню вразливість є неправдивими.
Як йдеться у публікації на офіційному Telegram-каналі КМДА, твердження деяких "експертів" про нібито повну відсутність захисту на ТЕЦ є маніпулятивними та не відповідають дійсності. Столичні теплоелектроцентралі обладнані необхідними системами захисту першого рівня відповідно до вимог Генерального штабу ЗСУ. Деталі щодо цих заходів не розголошуються з міркувань безпеки.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав медіа та посадовців утримуватися від поширення недостовірної інформації про роботу енергетичних об’єктів. Він зазначив, що відповідно до наказу Міненерго № 92 від 15.03.2023 дані про стан критичної інфраструктури відносяться до інформації з обмеженим доступом, і їхнє публічне обговорення створює загрозу для енергетиків та може допомагати ворогу.
Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків останніх атак, а енергетики вже відновили електропостачання для 270 тисяч споживачів, роботи тривають.
Також у дописі зазначається, що водопостачання в обмеженому режимі наразі функціонує у чотирьох районах міста – Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Для забезпечення мешканців водою до генераторів приєднано 84 бювети зі 170 наявних у столиці, розташованих у всіх мікрорайонах.
Нардеп ВР Кучеренко заявив про відсутність захисту на київських ТЕЦ
Варто зауважити, що народний депутат фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що під час останньої атаки на Київ постраждали блочні трансформатори на одній зі столичних ТЕЦ, через що блок не зміг подати потужність у мережу. За його словами, пошкодження завдали звичайні дрони, а трансформатори не були захищені.
Через це частина киян залишилася без світла та води, виникли проблеми з транспортом. Депутат підкреслив, що ТЕЦ належать місту, тож відповідальність за їхній стан лежить на Київській міській раді та КМДА.
Кучеренко також звернув увагу, що міські депутати виділили собі по 12,5 млн грн на "виконання обіцянок", тоді як укриття одного трансформатора коштує близько 50 млн грн, а сумарні програми обходяться киянам у 1,5 млрд грн на рік.
"Послухайте мене уважно, "батьки міста"! Я не хочу своїми податками обслуговувати ваші піарні "хотілки"! В місті безліч проблем з енергетичною та житловою інфраструктурою, яку ви не вирішуєте роками. Я переконаний що мене підтримає більшість киян в цьому", — зауважив політик.
Нічна атака ЗС РФ на Київ — що відомо
Нагадаємо, що у ніч на 10 жовтня Київ зазнав масованої атаки російських "Шахедів" та балістичних ракет. Через обстріли зафіксовано масштабне знеструмлення, руйнування будинків і постраждалих.
За інформацією ДСНС, наслідки атаки зафіксовані у кількох районах столиці. У Печерському районі уламки збитих безпілотників спричинили пожежу у багатоповерхівці: рятувальники евакуювали 20 мешканців, ще 9 людей постраждали, 5 перебувають під наглядом медиків.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що постраждали також дев’ятиповерхівка у Голосіївському районі та кілька автомобілів. Пожежі там не було — уламки пошкодили фасад і вікна. У Деснянському та Подільському районах уламки падали на відкриту територію біля поліклініки та інших об’єктів.
Ба більше, через обстріл на лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водопостачанням. Енергетики вже відновлюють електропостачання, насамперед для критичної інфраструктури. Метрополітен працює за зміненим графіком: рух між станціями "Славутич" і "Червоний хутір" наразі неможливий.
Згодом, енергетики відновили електропостачання для 270 тисяч абонентів у Києві. Однак роботи з ліквідації наслідків масованих російських атак тривають у кількох регіонах країни.
Також Фокус писав, що за словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил України Юрія Ігната, російські сили застосували понад 30 ракет і понад 450 безпілотників різних типів, серед яких близько 200 були ударними "Шахедами".