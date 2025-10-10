Фейки о ТЭЦ угрожают безопасности киевлян: КГГА опровергла заявление Кучеренко об отсутствии защиты

Киевская городская военная администрация заявила, что столичные ТЭЦ имеют защиту первого уровня в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ, а манипулятивные сообщения об их уязвимости являются ложными.

Related video

Как говорится в публикации на официальном Telegram-канале КГГА, утверждение некоторых "экспертов" о якобы полном отсутствии защиты на ТЭЦ являются манипулятивными и не соответствуют действительности. Столичные теплоэлектроцентрали оборудованы необходимыми системами защиты первого уровня в соответствии с требованиями Генерального штаба ВСУ. Детали относительно этих мер не разглашаются из соображений безопасности.

Публикация КГГА в Telegram Фото: Скриншот

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев призвал медиа и чиновников воздерживаться от распространения недостоверной информации о работе энергетических объектов. Он отметил, что в соответствии с приказом Минэнерго № 92 от 15.03.2023 данные о состоянии критической инфраструктуры относятся к информации с ограниченным доступом, и их публичное обсуждение создает угрозу для энергетиков и может помогать врагу.

Сейчас все службы работают над устранением последствий последних атак, а энергетики уже восстановили электроснабжение для 270 тысяч потребителей, работы продолжаются.

Также в заметке отмечается, что водоснабжение в ограниченном режиме сейчас функционирует в четырех районах города — Голосеевском, Печерском, Соломенском и Шевченковском. Для обеспечения жителей водой к генераторам присоединено 84 бювета из 170 имеющихся в столице, расположенных во всех микрорайонах.

Нардеп ВР Кучеренко заявил об отсутствии защиты на киевских ТЭЦ

Стоит заметить, что народный депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил на своей странице в Facebook, что во время последней атаки на Киев пострадали блочные трансформаторы на одной из столичных ТЭЦ, из-за чего блок не смог подать мощность в сеть. По его словам, повреждения нанесли обычные дроны, а трансформаторы не были защищены.

Из-за этого часть киевлян осталась без света и воды, возникли проблемы с транспортом. Депутат подчеркнул, что ТЭЦ принадлежат городу, поэтому ответственность за их состояние лежит на Киевском городском совете и КГГА.

Публикация Алексея Кучеренко в Facebook Фото: Скриншот

Кучеренко также обратил внимание, что городские депутаты выделили себе по 12,5 млн грн на "выполнение обещаний", тогда как укрытие одного трансформатора стоит около 50 млн грн, а суммарные программы обходятся киевлянам в 1,5 млрд грн в год.

"Послушайте меня внимательно, "отцы города"! Я не хочу своими налогами обслуживать ваши пиарные "хотелки"! В городе множество проблем с энергетической и жилищной инфраструктурой, которую вы не решаете годами. Я убежден, что меня поддержит большинство киевлян в этом", — отметил политик.

Ночная атака ВС РФ на Киев — что известно

Напомним, что в ночь на 10 октября Киев подвергся массированной атаке российских "Шахедов" и баллистических ракет. Из-за обстрелов зафиксировано масштабное обесточивание, разрушение домов и пострадавших.

По информации ГСЧС, последствия атаки зафиксированы в нескольких районах столицы. В Печерском районе обломки сбитых беспилотников вызвали пожар в многоэтажке: спасатели эвакуировали 20 жителей, еще 9 человек пострадали, 5 находятся под наблюдением медиков.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что пострадали также девятиэтажка в Голосеевском районе и несколько автомобилей. Пожара там не было — обломки повредили фасад и окна. В Деснянском и Подольском районах обломки падали на открытую территорию возле поликлиники и других объектов.

Более того, из-за обстрелов на левом берегу столицы возникли перебои со светом и водоснабжением. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение, прежде всего для критической инфраструктуры. Метрополитен работает по измененному графику: движение между станциями "Славутич" и "Красный хутор" пока невозможно.

Впоследствии, энергетики восстановили электроснабжение для 270 тысяч абонентов в Киеве. Однако работы по ликвидации последствий массированных российских атак продолжаются в нескольких регионах страны.

Также Фокус писал, что по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, российские силы применили более 30 ракет и более 450 беспилотников различных типов, среди которых около 200 были ударными "Шахедами".