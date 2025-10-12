США кілька місяців допомагають Україні бити по російській енергетиці, — FT

США вже кілька місяців допомагають Україні завдавати дальніх ударів по російських енергетичних об'єктах. Йдеться про скоординовані зусилля, спрямовані на ослаблення економіки Росії та примус Володимира Путіна до переговорів.

Related video

Надані Києву розвіддані дали змогу завдати ударів по ключових енергетичних об'єктах Росії, включно з нафтопереробними заводами, розташованими далеко за межами лінії фронту. Про це пише Financial Times із посиланням на українських та американських чиновників.

У матеріалі зазначено, що підтримка американців, яка раніше не розкривалася, посилилася з середини літа і зіграла значну роль в організації атак. Причому обмін розвідданими став частиною нової стратегії адміністрації Дональда Трампа, яка передбачає посилення підтримки України.

Зміна курсу відбулася після телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у липні. За даними джерел FT, під час розмови американський лідер поцікавився, чи може Україна завдати ударів по Москві за наявності далекобійного озброєння.

За словами співрозмовників видання, Трамп висловив підтримку стратегії, покликаної "змусити росіян відчути біль" і змусити Кремль піти на переговори. Хоча пізніше Білий дім уточнив, що президент "просто ставив запитання, а не заохочував подальші вбивства".

Роль розвідки та координація ударів

У технічному плані, зазначає видання, американська розвідка допомагає Києву визначати маршрут, висоту і час місій, що дає змогу українським БПЛА великої дальності обходити російську систему ППО. Три джерела стверджують, що Вашингтон брав участь у всіх етапах планування.

Важливо

Удари по НПЗ працюють: ліміт на продаж бензину ввели в четвертому регіоні РФ

За словами одного з американських чиновників, Україна обирає цілі самостійно, а США надають розвіддані про їхню уразливість. Однак інші джерела зазначають, що Вашингтон також позначав пріоритетні об'єкти, тоді як українські безпілотники були інструментом для підриву російських об'єктів.

Нагадаємо, 9 жовтня щонайменше два безпілотники завдали удару по нафтовій базі "Матвєєв-Курган" у Ростовській області РФ. Це підприємство постачає паливо для організацій різних сфер і здійснює роздрібну торгівлю через власні АЗС.

Водночас у Волгоградській області під атаку дронів потрапив місцевий газопереробний завод, що належить до мережі компанії "Лукойл". У результаті на підприємстві спалахнула пожежа, місцева влада повідомила про загоряння на котельні.