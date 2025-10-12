США несколько месяцев помогают Украине бить по российской энергетике, — FT

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам. Речь идет о скоординированных усилиях, направленных на ослабление экономики России и принуждение Владимира Путина к переговорам.

Предоставленные Киеву разведданные позволили нанести удары по ключевым энергетическим объектам России, включая нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за пределами линии фронта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

В материале отмечено, что ранее не раскрывавшаяся поддержка американцев усилилась с середины лета и сыграла значительную роль в организации атак. Причем обмен разведданными стал частью новой стратегии администрации Дональда Трампа, которая предусматривает усиление поддержки Украины.

Изменение курса произошло после телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. По данным источников FT, во время разговора американский лидер поинтересовался, может ли Украина нанести удары по Москве при наличии дальнобойного вооружения.

По словам собеседников издания, Трамп выразил поддержку стратегии, призванной «заставить россиян почувствовать боль» и вынудить Кремль пойти на переговоры. Хотя позже Белый дом уточнил, что президент «просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства».

Роль разведки и координация ударов

В техническом плане, отмечает издание, американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту и время миссий, что позволяет украинским БПЛА большой дальности обходить российскую систему ПВО. Три источника утверждают, что Вашингтон принимал участие во всех этапах планирования.

По словам одного из американских чиновников, Украина выбирает цели самостоятельно, а США предоставляют разведданные об их уязвимости. Однако другие источники отмечают, что Вашингтон также обозначал приоритетные объекты, в то время как украинские беспилотники были инструментом для подрыва российских объектов.

Напомним, 9 октября как минимум два беспилотника нанесли удар по нефтяной базе "Матвеев-Курган" в Ростовской области РФ. Данное предприятие поставляет топливо для организаций различных сфер и осуществляет розничную торговлю через собственные АЗС.

В это же время в Волгоградской области под атаку дронов попал местный газоперерабатывающий завод, принадлежащий к сети компании "Лукойл". В результате на предприятии вспыхнул пожар, местные власти сообщили о возгорании на котельне.