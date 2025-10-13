СБУ підтвердила удар по Феодосії: горять резервуари нафтового терміналу та підстанції (супутник)

Засоби ураження Сил безпеки України та Сили спеціальних операцій Збройних сил підтвердили повітряний удар по військових об'єктах Російської Федерації в окупованій Феодосії. Палає нафтовий термінал з пальним та дві потужні підстанції.

Дрони СБУ та ССО атакували цілі, пов'язані із ЗС РФ, повідомило агентство УНІАН з посиланням на джерела у спецслужбах. Внаслідок ударів, які відбулись в ніч на 13 жовтня, палають резервуари з пальним та є проблеми з електропостачанням.

Інформація з результатами влучання по цілях у Феодосії з'явилась зранку 13 жовтня. Джерела медіа заявили, що вдалось дістати по трьох цілях на південному березі окупованого Криму.

Нафтовий термінал у порту Феодосії. Згідно з даними СБУ, загорілось п'ять резервуарів з пальним. Підстанція 220 кВ "Кафа", яка забезпечує роботу лінії "Крим"- РФ. Ймовірне пошкодження трьох об'єктів: силових трансформаторів, закритої розподільчої установки, приміщення з автоматикою. Внаслідок влучання є проблеми з мережею і з'явились перепади напруги. Підстанція 330 кВ "Сімферополь" — пролунало кілька вибухів. Деталі не уточнюються.

На супутниковій карті пожеж FARMS NASA можна пересвідчитись у займанні у Феодосії. Орієнтовний діаметр місцевості з підвищеною температурою — приблизно 5 км. Гарячі точки зосереджені у районі морського порту. Тим часом о 0:00 13 жовтня з'явилось повідомлення у каналі представника окупаційної влади Сергія Аксьонова: заявив, що відбувся наліт 20 дронів, які усі начебто збиті засобами ППО ЗС РФ.

Вибухи у Феодосії — пожежа в районі нафтового терміналу Фото: FIRMS NASA

Зазначимо, Фокус писав про вибухи в Криму, які стались в ніч на 13 жовтня. Приблизно опівночі росіяни почали скаржитись у соцмережах на гучні звуки та вибухи над півостровом. Згодом з'явились кадри займання з Феодосії: на фото на відео бачимо пожежу на хмару чорного диму.

Попередній удар по військовому об'єкту РФ у Феодосії відбувся 7 жовтня. Тоді діаметр займання був удвічі меншим, свідчить карта FIRMS, а епіцентр займання розташовувався не в порту, а дещо північніше. Водночас ЗМІ дізнались, що палає нафтобаза, яку захищав особливий комплекс ППО: ЗРГК "Панцир-С1", що оберігав президента РФ Володимира Путіна.

Нагадуємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, по яких цілях в Криму вдарили ракети "Фламінго" та "Нептун".