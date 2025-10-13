СБУ подтвердила удар по Феодосии: горят резервуары нефтяного терминала и подстанции (спутник)

Средства поражения Сил безопасности Украины и Силы специальных операций Вооруженных сил подтвердили воздушный удар по военным объектам Российской Федерации в оккупированной Феодосии. Горит нефтяной терминал с горючим и две мощные подстанции.

Дроны СБУ и ССО атаковали цели, связанные с ВС РФ, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на источники в спецслужбах. В результате ударов, которые произошли в ночь на 13 октября, горят резервуары с горючим и есть проблемы с электроснабжением.

Информация с результатами попадания по целям в Феодосии появилась утром 13 октября. Источники медиа заявили, что удалось достать по трем целям на южном берегу оккупированного Крыма.

Нефтяной терминал в порту Феодосии. Согласно данным СБУ, загорелось пять резервуаров с горючим. Подстанция 220 кВ "Кафа", которая обеспечивает работу линии "Крым- РФ". Ударили по трех объектам: по силовых трансформаторах, закрытой распределительной установки, помещению с автоматикой. Вследствие попадания есть проблемы с сетью и появились перепады напряжения. Подстанция 330 кВ "Симферополь" — прозвучало несколько взрывов. Детали не уточняются.

На спутниковой карте пожаров FARMS NASA можно убедиться в возгорании в Феодосии. Ориентировочный диаметр местности с повышенной температурой — около 5 км. Горячие точки сосредоточены в районе морского порта. Между тем в 0:00 13 октября появилось сообщение в канале представителя оккупационной власти Сергея Аксенова: заявил, что произошел налет 20 дронов, которые все якобы сбиты средствами ПВО ВС РФ.

Взрывы в Феодосии — пожар в районе нефтяного терминала Фото: FIRMS NASA

Взрывы в Феодосии — что произошло в Крыму

Отметим, Фокус писал о взрывах в Крыму, которые произошли в ночь на 13 октября. Около полуночи россияне начали жаловаться в соцсетях на громкие звуки и взрывы над полуостровом. Впоследствии появились кадры возгорания из Феодосии: на фото на видео видим пожар на облако черного дыма.

Предыдущий удар по военному объекту РФ в Феодосии состоялся 7 октября. Тогда диаметр возгорания был вдвое меньше, свидетельствует карта FIRMS, а эпицентр возгорания располагался не в порту, а несколько севернее. При этом СМИ узнали, что горит нефтебаза, которую защищал особый комплекс ПВО: ЗРГК "Панцирь-С1", которые оберегал президента РФ Владимира Путина.

Напоминаем, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, по каким целям в Крыму ударили ракеты "Фламинго" и "Нептун".