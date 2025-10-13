Українець Максим Харкін повернувся з полону ХАМАСу: він має громадянство РФ (фото)

Уродженець Донецька Максим Харкін повернувся з полону палестинського угруповання ХАМАС на підконтрольну Ізраїлю територію. Поки чоловік перебував у полоні, родина оформила для нього російський паспорт в надії, що це пришвидшить його звільнення.

Про те, що звільнений заручник Максим Харкін прямує додому, повідомило 13 жовтня в російськомовному Telegram-каналі Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Пізніше відомство опублікувало світлину зустрічі Максиму з матір'ю.

Матір Максима Харкіна вперше побачили його після двох років полону Фото: Telegram

Видання Ynet процитувало слова рідних Максима після його звільнення з полону.

"Після двох болісних років невизначеності, тривоги та надії Максим повернувся до нас. Ми дякуємо народу Ізраїлю за його безкінечну підтримку, солдатам Армії оборони Ізраїлю та силам безпеки, які боролися день і ніч, щоб повернути Максима та решту наших близьких додому", — сказали родичі звільненого полоненого.

Вони додали, що наразі Максим починає шлях одужання та реабілітації.

Що відомо про Максима Харкіна

Один із лідерів терористичної організації ХАМАС Муса Абу Марзук раніше заявляв російським ЗМІ, що після укладення угоди в пріоритеті буде звільнення Олександра Тропанова та Максима Харкіна, які мають російське громадянство, пише видання Maariv.

"Максим Харкін — українець. На момент захоплення він не був громадянином Росії. Його родина приїхала до Росії та отримала для нього громадянство, щоб Росія могла допомогти їм звільнити його. Він не громадянин, він військовий, він служив у Армії оборони Ізраїлю", — сказав Абу Марзук.

Олександр Тропанов і Максим Харкін мають паспорти РФ

Максим Харкін переїхав до Ізраїлю разом із матір’ю, цитує hromadske видання Israel Hayom. Також у нього є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна та п'ятирічна донька Моніка — вони живуть у Росії. Російське громадянство мають мати та донька Харкіна.

ХАМАС взяв Максима в заручники 7 жовтня 2023 року, під час нападу на фестиваль "Нова", куди чоловік приїхав з другом і його дружиною. Подружжя пізніше знайшли мертвими.

Бойовики поширювали відео з полоненими, на якому Максим та інший в'язень — Бар Куперштейн — говорили, що "помирають на глибині 30 метрів під землею".

ХАМАС звільнив заручників: що відомо

Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази 9 жовтня після непрямих переговорів на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх. В межах угоди також домовилися про обмін ізраїльських заручників на палестинських в'язнів.

13 жовтня ЗМІ повідомили, що ХАМАС звільнив перших заручників. До контрольованих Ізраїлем територій їх доставив Червоний Хрест.

Пізніше журналісти CNN повідомили, що ХАМАС повернув Ізраїлю всіх живих заручників. На підконтрольну Ізраїлю територію повернулися 20 людей.