Украинец Максим Харкин вернулся из плена ХАМАСа: он имеет гражданство РФ (фото)

Уроженец Донецка Маким Харкин вернулся из плена палестинской группировки ХАМАС на подконтрольную Израилю территорию. Пока мужчина находился в плену, семья оформила для него российский паспорт в надежде, что это ускорит его освобождение.

Related video

О том, что освобожденный заложник Максим Харкин направляется домой, сообщило 13 октября в русскоязычном Telegram-канале Министерство иностранных дел Израиля. Позже ведомство опубликовало фотографию встречи Максима с матерью.

Мать Максима Харкина впервые увидели его после двух лет плена Фото: Telegram

Издание Ynet процитировало слова родных Максима после его освобождения из плена.

"После двух мучительных лет неопределенности, тревоги и надежды Максим вернулся к нам. Мы благодарим народ Израиля за его бесконечную поддержку, солдат Армии обороны Израиля и силы безопасности, которые боролись день и ночь, чтобы вернуть Максима и остальных наших близких домой", — сказали родственники освобожденного пленного.

Они добавили, что сейчас Максим начинает путь выздоровления и реабилитации.

Что известно о Максиме Харкине

Один из лидеров террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук ранее заявлял российским СМИ, что после заключения соглашения в приоритете будет освобождение Александра Тропанова и Максима Харкина, которые имеют российское гражданство, пишет издание Maariv.

"Максим Харкин — украинец. На момент захвата он не был гражданином России. Его семья приехала в Россию и получила для него гражданство, чтобы Россия могла помочь им освободить его. Он не гражданин, он военный, он служил в Армии обороны Израиля", — сказал Абу Марзук.

У Александра Тропанова и Максима Харкина есть паспорта РФ

Максим Харкин переехал в Израиль вместе с матерью, цитирует hromadske издание Israel Hayom. Также у него есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника — они живут в России. Российское гражданство имеют мать и дочь Харкина.

ХАМАС взял Максима в заложники 7 октября 2023 года, во время нападения на фестиваль "Нова", куда мужчина приехал с другом и его женой. Супругов позже нашли мертвыми.

Боевики распространяли видео с пленными, на котором Максим и другой узник — Бар Куперштейн — говорили, что "умирают на глубине 30 метров под землей".

ХАМАС освободил заложников: что известно

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа 9 октября после непрямых переговоров на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. В рамках соглашения также договорились об обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

13 октября СМИ сообщили, что ХАМАС освободил первых заложников. На контролируемые Израилем территории их доставил Красный Крест.

Позже журналисты CNN сообщили, что ХАМАС вернул Израилю всех живых заложников. На подконтрольную Израилю территорию вернулись 20 человек.