Тисячі танків: у НАТО озвучили, скільки броньованої техніки втратила Росія на війні з Україною

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році втратила тисячі танків і десятки тисяч броньованих машин. При цьому наразі РФ виробляє близько 130 танків на місяць.

Російська армія зазнає масштабних втрат на війні з Україною не лише у живій силі, а й у військовій техніці, зокрема броньованій. Ці втрати сягнули десятків тисяч одиниць. Про це розповів високопосадовець НАТО, повідомило агентство РБК-Україна 14 жовтня.

Неназваний чиновник розкрив, що станом на зараз Росія втратила від 4 тисяч до 9 тисяч танків. Що стосується бойових броньованих машин, то кількість їх втрат сягнула близько 20 тисяч, підкреслив посадовець НАТО.

Він також розповів, що росіяни активно використовували запаси бронетехніки, що залишилися з часів СРСР. Вони розбирали стару військову техніку радянського періоду, аби підтримувати у робочому стані радянські системи.

"У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося", — пояснив посадовець.

Виробництво і модернізація танків у РФ

Видання також зазначило, що наразі темпи виробництва танків у РФ сягає 130 одиниць на місяць. У рік росіяни виготовляють близько 1600 танків.

Водночас військовий оглядач Девід Екс 13 жовтня писав, що РФ планує масово збільшити виробництво танків, зокрема нової версії Т-90М — Т-90М2. Українська аналітична група Frontelligence Insight пояснила, що у період з 2026 по 2036 рік Москва має намір створити щонайменше 1783 танки Т-90М і Т-90М2, хоча у 2026 році їх кількість сягне лише 10 одиниць.

8 жовтня воєнний експерт Павло Нарожний в ефірі медіа NV пояснив, чому нові російські танки не видно на полі бою.