Тысячи танков: в НАТО озвучили, сколько бронированной техники потеряла Россия на войне с Украиной

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потеряла тысячи танков и десятки тысяч бронированных машин. При этом сейчас РФ производит около 130 танков в месяц.

Российская армия несет масштабные потери на войне с Украиной не только в живой силе, но и в военной технике, в частности бронированной. Эти потери достигли десятков тысяч единиц. Об этом рассказал высокопоставленный чиновник НАТО, сообщило агентство РБК-Украина 14 октября.

Неназванный чиновник раскрыл, что по состоянию на сейчас Россия потеряла от 4 тысяч до 9 тысяч танков. Что касается боевых бронированных машин, то количество их потерь достигло около 20 тысяч, подчеркнул чиновник НАТО.

Он также рассказал, что россияне активно использовали запасы бронетехники, оставшиеся со времен СССР. Они разбирали старую военную технику советского периода, чтобы поддерживать в рабочем состоянии советские системы.

"Во многих случаях старых машин для такой разборки уже не осталось", — пояснил чиновник.

Производство и модернизация танков в РФ

Издание также отметило, что сейчас темпы производства танков в РФ достигает 130 единиц в месяц. В год россияне изготавливают около 1600 танков.

В то же время военный обозреватель Дэвид Экс 13 октября писал, что РФ планирует массово увеличить производство танков, в частности новой версии Т-90М — Т-90М2. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight объяснила, что в период с 2026 по 2036 год Москва намерена создать не менее 1783 танков Т-90М и Т-90М2, хотя в 2026 году их количество достигнет лишь 10 единиц.

