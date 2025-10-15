Tomahawk для України: як відповість Москва крім погроз ядерною зброєю, — НАТО

У НАТО прогнозують, що Росія посилить безвідповідальну ядерну риторику і може вдатися до "каральних обстрілів" у разі передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, але реальної військової відповіді не очікується.

Related video

Постачання американських крилатих ракет збільшить можливості Збройних Сил України, проте Москва навряд чи вдасться до нових дій, окрім інформаційного та обмеженого військового тиску. Про це в Брюсселі заявив високопоставлений чиновник Альянсу, передає кореспондент LIGA.net.

Представник НАТО також відповів на питання можливого застосування Росією "нової зброї" або ж посилення наступальних дій на фронті у відповідь на американські "Томагавки" в Україні. За його словами, на Заході поки що не бачать нових російських систем озброєння, які могли бути застосовані з цією метою.

"Що стосується відповіді на Tomahawk, ми не бачимо жодних нових розробок зброї, які Росія могла б застосувати. Відповідь, імовірно, включатиме посилення безвідповідальної риторики (ядерне брязкання зброєю), тимчасову інтенсифікацію конфлікту або каральні удари. Я не думаю, що існує якась конкретна, непередбачувана відповідь", — зазначив чиновник.

Реакція Москви на постачання ракет Tomahawk

Російські офіційні особи традиційно вдалися до погроз і риторики залякування. Так голова комітету Держдуми з оборони генерал Андрій Картаполов заявив, що "відповідь буде жорсткою та асиметричною", додавши, що російська армія нібито "знає, як збивати" ці ракети.

"Проблеми будуть тільки в тих, хто їх поставить Україні і буде їх застосовувати", — заявив російський генерал без жодних уточнень.

Важливо

Ракети "Томагавк" стануть випробуванням для ППО РФ: скільки долетить до Москви (відео)

Щодо ситуації висловився і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, висловивши "крайню стурбованість". Він додав, що ракети являють собою серйозну зброю, яка може бути як у без'ядерному, так і в ядерному виконанні.

Подібна риторика Кремля, вочевидь, є частиною передбачуваної інформаційної реакції, що спрямована радше на внутрішню аудиторію та психологічний тиск, аніж на реальну військову ескалацію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 6 жовтня заявив, що практично ухвалив рішення про надання американських крилатих ракет Tomahawk Україні. При цьому він наголосив, що має намір спочатку "поставить кілька запитань" українській стороні щодо застосування цієї зброї, оскільки не шукає ескалації.

А 13 жовтня глава Білого дому заявив про готовність надати Києву "Томагавки", якщо війна "не буде врегульована".