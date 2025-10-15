Tomahawk для Украины: как ответит Москва помимо угроз ядерным оружием, — НАТО

В НАТО прогнозируют, что Россия усилит безответственную ядерную риторику и может прибегнуть к “карательным обстрелам” в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но реального военного ответа не ожидается.

Related video

Поставка американских крылатых ракет увеличит возможности Вооруженных Сил Украины, однако Москва вряд ли предпримет новые действия, кроме информационного и ограниченного военного давления. Об этом в Брюсселе заявил высокопоставленный чиновник Альянса, передает корреспондент LIGA.net.

Представитель НАТО также ответил на вопрос возможного применения Россией "нового оружия" или же усиления наступательных действий на фронте в качестве ответной меры на американские "Томагавки" в Украине. По его словам, на Западе пока не видят новых российских систем вооружения, которые могли быть применены с этой целью.

"Что касается ответа на Tomahawk, мы не видим никаких новых разработок оружия, которые Россия могла бы применить. Ответ, вероятно, будет включать усиление безответственной риторики (ядерное бряцание оружием), временную интенсификацию конфликта или карательные удары. Я не думаю, что существует какой-то конкретный, непредсказуемый ответ", — отметил чиновник.

Реакция Москвы на поставки ракет Tomahawk

Российские официальные лица традиционно прибегли к угрозам и риторике устрашения. Так глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что "ответ будет жестким и асимметричным", добавив, что российская армия якобы "знает, как сбивать" эти ракеты.

"Проблемы будут только у тех, кто их поставит Украине и будет их применять", — заявил российский генерал без всяких уточнений.

Важно

Ракеты "Томагавк" станут испытанием для ПВО РФ: сколько долетит до Москвы (видео)

По ситуации высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив "крайнюю обеспокоенность". Он добавил, что ракеты представляют собой серьезное оружие, которое может быть как в безъядерном, так и в ядерном исполнении.

Подобная риторика Кремля, очевидно, является частью предсказуемой информационной реакции, которая направлена скорее на внутреннюю аудиторию и психологическое давление, чем на реальную военную эскалацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп 6 октября заявил, что практически принял решение о предоставлении американских крылатых ракет Tomahawk Украине. При этом он подчеркнул, что намерен сначала "задаст несколько вопросов" украинской стороне относительно применения этого оружия, так как не ищет эскалации.

А 13 октября глава Белого дома заявил о готовности предоставить Киеву "Томагавки" если война "не будет урегулирована".