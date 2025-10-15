У США розробили "лоу-кост" ракету: Ragnarok може перемогти російську ППО

Американська компанія Kratos Defense & Security Solutions анонсувала нову крилату ракету Ragnarok Low Cost Cruise Missile (LCCM). Ключова особливість системи — низька ціна і можливість масового виробництва.

Американські зброярі розробили досить недорогу ракетну систему, яка потенційно може створити ППО противника величезні проблеми. За заявою виробника, при замовленні партії в 100 штук ціна однієї ракети становитиме приблизно 150 тисяч доларів, а за великих тиражів — ще нижча.

За даними компанії, основні тактико-технічні параметри Ragnarok мають такий вигляд:

дальність — до 926 км;

крейсерська висота — близько 10 км;

крейсерська швидкість — до 860 км/год;

маса бойової частини — 36 кг.

Оглядачі Defense Exoress зазначили, що Ragnarok створювався як "дешева" далекобійна крилата ракета, здатна летіти високо і швидко, а потім пікірувати на ціль. Така комбінація ускладнює перехоплення, оскільки боєприпас поза зоною дії ПЗРК і більшості малокаліберних систем ППО, а для перехоплення знадобляться винищувачі або більш потужні ЗРК (С-300/С-400, "Бук" тощо), чиї постріли коштують помітно дорожче і виробляються повільніше. Навіть комплекси на кшталт "Панцир-С1" під час роботи на великих висотах можуть зазнавати труднощів.

"Родзинкою" цієї концепції стала порівняно невелика боєголовка 36 кг. Це менше, ніж в іранського "Шахеда" (близько 50 кг), тому ракета завдає порівняно невеликої шкоди при одиночному застосуванні. Однак тактика масового застосування може мати досить руйнівний характер. Навіть за умови перехоплення частини ракет противник буде змушений витрачати дорогі засоби ППО, послаблюючи свою систему захисту і створюючи умови для подальших ударів потужнішими засобами ураження.

Окремо варто зазначити, що платформою для цих ракет є різні рішення, і зокрема, бойові безпілотники XQ-58 Valkyrie, які здатні взяти на борт до 4 таких ракет. Таким чином, судячи з усього Ragnarok за розміром аналогічний авіабомбі GBU-39

"Якщо це так, то один винищувач зможе взяти відразу кілька десятків Ragnarok на борт. А це дає змогу здійснювати дійсно масові запуски малими силами", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, рік тому в США завершився третій етап випробувань безпілотного літального апарату XQ-58A Valkyrie Корпусу морської піхоти. Дрон має високий ступінь автономності і може виконувати завдання в умовах мінімальної підтримки з землі, що особливо важливо для експедиційних операцій.