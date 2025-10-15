В США разработали "лоу-кост" ракету: Ragnarok может победить российскую ПВО

Американская компания Kratos Defense & Security Solutions анонсировала новую крылатую ракету Ragnarok Low Cost Cruise Missile (LCCM). Ключевая особенность системы — низкая цена и возможность массового производства.

Американские оружейники разработали достаточно недорогую ракетную систему, которая потенциально может создать ПВО противника огромные проблемы. По заявлению производителя, при заказе партии в 100 штук цена одной ракеты составит примерно 150 тысяч долларов, а при больших тиражах — еще ниже.

По данным компании, основные тактико-технические параметры Ragnarok выглядят следующим образом:

дальность — до 926 км;

крейсерская высота — около 10 км;

крейсерская скорость — до 860 км/ч;

масса боевой части — 36 кг.

Обозреватели Defense Exoress отметили, что Ragnarok создавался как "дешевая" дальнобойная крылатая ракета, способная лететь высоко и быстро, а затем пикировать на цель. Такая комбинация усложняет перехват, поскольку боеприпас вне зоны действия ПЗРК и большинства малокалиберных систем ПВО, а для перехвата потребуются истребители или более мощные ЗРК (С-300/С-400, "Бук" и т. п.), чьи выстрелы стоят заметно дороже и производятся медленнее. Даже комплексы вроде "Панцирь-С1" при работе на больших высотах могут испытывать сложности.

"Изюминкой" этой концепции стала сравнительно небольшая боеголовка 36 кг. Это меньше, чем у иранского "Шахеда" (около 50 кг), поэтому ракета наносит сравнительно небольшой ущерб при одиночном применении. Однако тактика массового применения может иметь весьма разрушительный характер. Даже при условии перехвата части ракет противник будет вынужден расходовать дорогие средства ПВО, ослабляя свою систему защиты и создавая условия для последующих ударов более мощными средствами поражения.

Отдельно стоит отметить, что платформой для этих ракет являются различные решения, и в частности, боевые беспилотники XQ-58 Valkyrie, которые способны взять на борт до 4 таких ракет. Таким образом, судя по всему Ragnarok по размеру аналогичен авиабомбе GBU-39

"Если это так, то один истребитель сможет взять сразу несколько десятков Ragnarok на борт. А это позволяет производить действительно массовые запуски малыми силами", — подытожили аналитики.

Напомним, год назад в США завершился третий этап испытаний беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie Корпуса морской пехоты. Дрон обладает высокой степенью автономности и может выполнять задания в условиях минимальной поддержки с земли, что особенно важно для экспедиционных операций.