Tomahawk vs ППО Росії: як російська техніка збиватиме ракети США, — аналітик

Російські засоби протиповітряної оборони збивали ракети "Томагавк" 25 років тому, коли Сполучені Штами Америки використали цю зброю під час операції "Союзницька сила" у тодішній Югославії. З того часу можливості військової техніки зросли, тому є високі шанси, що більшість західних ракет навряд чи долетять до цілі, вважає аналітик.

В Югославії для протидії "Томагавкам" застосували радіолокаційне відстежування, ракети класу "земля-повітря", гармати та радіоелектронні засоби, пояснив аналіти Брендон Дж. Вайхерт на порталі The National Interest. Вайхерт запропонував реалістично оцінити можливості ППО РФ, яка розвивалась протягом 25 років, тому, ймовірно, і у 2025 зможе протидіяти західній зброї.

Події, згадані Вайхертом, відбулись у 1999 році, ідеться у статті. Військові США офіційно не підтверджували збиття "Томагавків", але аналітик навів публікації, у яких про це ідеться. Крім того, після застосування цих ракет у Сирії росіяни повідомляли, що знайшли уламки з частинами інерційної навігаційної системи INS, які могли б використати для майбутньої протидії. Пояснюється, що з американськими засобами ураження цілком може впоратись російська багатошарова система ППО з С-125 "Нева"/"Печора", 2К12 "Куб", старіших систем С-75/СА-2. Вказано, що за умови правильного наведення радаром "можна уражати цілі на низькій висоті". Все, що для цього потрібно — досвідчені оператори радарів та мережа датчиків, а також глушіння та підробка сигналів наведення, уточнив експерт.

"Якщо серби змогли зробити це за допомогою відносно старої радянської технології, то мало хто сумнівається, що росіяни можуть збивати подібні крилаті ракети сьогодні", — написав аналітик.

У статті зауважується, що РФ створила комплексну систему ППО і, крім того, приблизно здогадується, які саме цілі можуть цікавити ЗСУ. На думку Вайхерта, росіяни вже зосередили комплекс оборони біля цих об'єктів, створили резервну систему датчиків та зв'язку. За його оцінками, кілька успішних ударів українців "не зможуть зруйнувати командування, управління або знищити необхідні для їхньої оборони системи".

Аналітик нагадав, що Кремль не раз погрожував "червоними лініями", якщо Україна отримає надто потужну зброю. На його думку, якби умовні "Томагавки" передали ще у 2014 році, то з росіянами можна було б впоратись ще тоді.

Ракети Томагавк — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю 17 жовтня може оголосити про надання Україні ракет "Томагавк", написали західні медіа. Українські експерти проаналізували можливості пуску цих засобів ураження і пояснили, що найкращим варіантом стала б пускова платформа X-MAV, яку щойно показала компанія Oshkosh Defense.

Нагадуємо, 16 жовтня військовий експерт та генералі у відставці Ігор Романенко розповів, чи є можливість прилаштувати ракети "Томагавк" до українського літака Су-24.