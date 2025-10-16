Tomahawk vs ПВО России: как российская техника будет сбивать ракеты США, — аналитик

Российские средства противовоздушной обороны сбивали ракеты "Томагавк" 25 лет назад, когда Соединенные Штаты Америки использовали это оружие во время операции "Союзническая сила" в тогдашней Югославии. С тех пор возможности военной техники выросли, поэтому есть высокие шансы, что большинство западных ракет вряд ли долетят до цели, считает аналитик.

В Югославии для противодействия "Томагавкам" применили радиолокационное отслеживание, ракеты класса "земля-воздух", пушки и радиоэлектронные средства, пояснил аналитики Брэндон Дж. Вайхерт на портале The National Interest. Вайхерт предложил реалистично оценить возможности ПВО РФ, которая развивалась в течение 25 лет, поэтому, вероятно, и в 2025 сможет противодействовать западному оружию.

События, упомянутые Вайхертом, произошли в 1999 году, говорится в статье. Военные США официально не подтверждали сбитие "Томагавков", но аналитик привел публикации, в которых об этом говорится. Кроме того, после применения этих ракет в Сирии россияне сообщали, что нашли обломки с частями инерционной навигационной системы INS, которые могли бы использовать для будущего противодействия. Объясняется, что с американскими средствами поражения вполне может справиться российская многослойная система ПВО из С-125 "Нева"/"Печора", 2К12 "Куб", более старых систем С-75/СА-2. Указано, что при условии правильного наведения радаром "могут поражать цели на низкой высоте". Все, что для этого нужно — опытные операторы радаров и сеть датчиков, а также глушение и подделка сигналов наведения, уточнил эксперт.

"Если сербы смогли сделать это с помощью относительно старой советской технологии, то мало кто сомневается, что россияне могут сбивать подобные крылатые ракеты сегодня", — написал аналитик.

В статье отмечается, что РФ создала комплексную систему ПВО и, кроме того, примерно догадывается, какие именно цели могут интересовать ВСУ. По мнению Вайхерта, россияне уже сосредоточили комплекс обороны возле этих объектов, создали резервную систему датчиков и связи. По его оценкам, несколько успешных ударов украинцев "не смогут разрушить командование, управление или уничтожить необходимые для их обороны системы".

Аналитик напомнил, что Кремль не раз угрожал "красными линиями", если Украина получит слишком мощное оружие. По его мнению, если бы условные "Томагавки" передали еще в 2014 году, то с россиянами можно было бы справиться еще тогда.

Ракеты Томагавк — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп в пятницу 17 октября может объявить о предоставлении Украине ракет "Томагавк", написали западные медиа. Украинские эксперты проанализировали возможности пуска этих средств поражения и объяснили, что лучшим вариантом стала бы пусковая платформа X-MAV, которую только что показала компания Oshkosh Defense.

Напоминаем, 16 октября военный эксперт и генерале в отставке Игорь Романенко рассказал, есть ли возможность пристроить ракеты "Томагавк" к украинскому самолету Су-24.