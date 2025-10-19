Штурмовики в шльопанцях без "броніків": в ЗСУ розповіли про нову тактику РФ на Донеччині (відео)

Окупанти намагаються замінувати позиції Сил оборони на Сіверському напрямку Донецької області, відправляючи піхотинців на штурми в шльопанцях без касок і бронежилетів.

Про бої в Донецькій області командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Барні" 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Збройних сил України Степан Барна розповів в ефірі каналу "Київ 24" 19 жовтня. За його словами, штурми росіян на Сіверському напрямку відбуваються постійно.

"Противник намагається малими піхотними групами зайти на позиції Сил оборони, це відбувається практично безлімітно. Зазвичай у багатьох обставинах це відбувається в один бік. Ви можете уявити таку ситуацію, коли піхотинець окупанта без "броніка", без каски, тільки з ТМ-кою (протитанкова міна — ред.) в руках рухається в шльопанцях і намагається замінувати позицію українських захисників", — розповів командир.

За його словами, ключове завдання таких штурмовиків — встановити міну та здійснити детонацію. На думку Степана Барни, штурми без екіпірування можуть свідчити або про внутрішні дисциплінарні проблеми, або про те, ЗС РФ вдаються до відчайдушних кроків. При цьому такі явища набувають масового характеру.

"Попри всі обставини штурмові дії підтримуються засобами артилерії, авіації, КАБами, і КАБи активно використовуються по полях, по посадках, по прифронтових містах, і це вже має просто масовий характер", — зазначив командир роти.

Ситуація біля Сіверська станом на 18 жовтня за даними DeepState Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 жовтня пресслужба корпусу "Хартія" Національної гвардії України опублікувала відео атаки на позиції росіян їхньою ж ракетою з реактивної системи залпового вогню "Град", яка була запущена ще у 2022 році та впала в полі. Боєприпас скинули на окупантів українським дроном Vampire.

16 жовтня аналітики DeepState повідомляли, що ЗСУ відкинули російські війська на Донеччині поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру на Покровському напрямку.