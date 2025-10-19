Штурмовики в шлепанцах без "броников": в ВСУ рассказали о новой тактике РФ в Донецкой области (видео)

Оккупанты пытаются заминировать позиции Сил обороны на Северском направлении Донецкой области, отправляя пехотинцев на штурмы в шлепанцах без касок и бронежилетов.

О боях в Донецкой области командир роты беспилотных авиационных комплексов "Барни" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины Степан Барна рассказал в эфире канала "Киев 24" 19 октября. По его словам, штурмы россиян на Северском направлении происходят постоянно.

"Противник пытается малыми пехотными группами зайти на позиции Сил обороны, это происходит практически безлимитно. Обычно во многих обстоятельствах это происходит в одну сторону. Вы можете представить такую ситуацию, когда пехотинец оккупанта без "броника", без каски, только с ТМ-кой (противотанковая мина — ред.) в руках движется в шлепанцах и пытается заминировать позицию украинских защитников", — рассказал командир.

По его словам, ключевая задача таких штурмовиков — установить мину и осуществить детонацию. По мнению Степана Барны, штурмы без экипировки могут свидетельствовать либо о внутренних дисциплинарных проблемах, либо о том, что ВС РФ прибегают к отчаянным шагам. При этом такие явления приобретают массовый характер.

"Несмотря на все обстоятельства штурмовые действия поддерживаются средствами артиллерии, авиации, КАБами, и КАБы активно используются по полям, по посадкам, по прифронтовым городам, и это уже имеет просто массовый характер", — отметил командир роты.

Ситуация возле Северска по состоянию на 18 октября по данным DeepState Фото: скриншот

Напомним, 18 октября пресс-служба корпуса "Хартия" Национальной гвардии Украины опубликовала видео атаки на позиции россиян их же ракетой из реактивной системы залпового огня "Град", которая была запущена еще в 2022 году и упала в поле. Боеприпас сбросили на оккупантов украинским дроном Vampire.

16 октября аналитики DeepState сообщали, что ВСУ отбросили российские войска в Донецкой области вблизи Нового Шахового и Кучерова Яра на Покровском направлении.