Мінус 13 окупантів: бійці ССО заночували на позиціях росіян і влаштували засідку (відео)

Українські спецпризначенці проникли на підконтрольну окупантам територію, захопили російський бліндаж і лишилися в ньому на ніч, щоб влаштувати засідку на ворожу групу підкріплення. В результаті спеціальних дій були ліквідовані 13 росіян.

Відео зачистки бліндажа росіян на Північно-Слобожанському напрямку Сили спеціальних операцій Збройних сил України опублікували 21 жовтня. Наліт на ворожі позиції здійснила група "А" 1-го загону Wolfborn SOF 144-го Центру ССО.

В пресслужбі розповіли, що оператори ССО непомітно проникли на підконтрольну окупантам територію та після проведеної розвідки знищили російських солдатів у їхньому бліндажі та на вогневих позиціях. Після звіту ACE (Ammunition, Casualties, Equipment), в якому бійці доповіли про індивідуальний статус, спецпризначенці ССО вирішили заночувати на захоплених ворожих позиціях і влаштувати засідку для підкріплення.

Оператори БПЛА і мінометні розрахунки завдяки рішучим і злагодженим діям змогли знищити кілька штурмових груп ЗС РФ. Загалом підрозділ відзвітував про підтверджене знищення 13 окупантів.

"Група ССО успішно провела ексфільтрацію і готується до наступного завдання", — додали в пресслужбі.

