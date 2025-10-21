Минус 13 оккупантов: бойцы ССО заночевали на позициях россиян и устроили засаду (видео)

Украинские спецназовцы проникли на подконтрольную оккупантам территорию, захватили российский блиндаж и остались в нем на ночь, чтобы устроить засаду на вражескую группу подкрепления. В результате специальных действий были ликвидированы 13 россиян.

Видео зачистки блиндажа россиян на Северо-Слобожанском направлении Силы специальных операций Вооруженных сил Украины опубликовали 21 октября. Налет на вражеские позиции осуществила группа "А" 1-го отряда Wolfborn SOF 144-го Центра ССО.

В пресс-службе рассказали, что операторы ССО незаметно проникли на подконтрольную оккупантам территорию и после проведенной разведки уничтожили российских солдат в их блиндаже и на огневых позициях. После отчета ACE (Ammunition, Casualties, Equipment), в котором бойцы доложили об индивидуальном статусе, спецназовцы ССО решили заночевать на захваченных вражеских позициях и устроить засаду для подкрепления.

Операторы БПЛА и минометные расчеты благодаря решительным и слаженным действиям смогли уничтожить несколько штурмовых групп ВС РФ. В целом подразделение отчиталось о подтвержденном уничтожении 13 оккупантов.

"Группа ССО успешно провела эксфильтрацию и готовится к следующему заданию", — добавили в пресс-службе.

