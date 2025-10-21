В Куп'янську ЗС РФ закріпились у будівлях по трасі Р79: як виправити ситуацію, — оглядач (карта)

Збройні сили Російської Федерації рухаються в середині Куп'янська по трасі Р79 та намагаються дістатись до перехрестя з трасою Н26 (Р07), розповів оглядач про поточну ситуацію в місті. Є сподівання, що загрозу на Куп'янському напрямку зможе покращити новий топкомандир, який з'явився в Збройних силах України.

Росіяни взяли під контроль 1 км вулиці, на якій є багато об'єктів, придатних для переховування та закріплення, написав на Facebook військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Східним напрямком фронту може зайнятись новий командир Об'єднаними силами ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий. Зауважується, що Драпатий раніше показував уміння "стабілізувати ситуацію", а тепер прийшов на ділянку, на якій загострились проблеми.

Коваленко пояснив, що росіяни рухаються у Куп'янську у двох напрямках.

Перший напрямок — просування до перехрестя трас Р79 та Р07, які проходять через центр Куп'янська. Вздовж Р79 розташовані будівлі, в яких підрозділи ЗС РФ легко тримають оборону: два ліцеї, школа, коледж. Щоб дістатись до вказаних точок, противник спершу проник в "трикутник" Радьківка-Голубівка-Кіндрашівка, а далі інфільтрувався в місто групами по 3-4 особи, перевдягнутими в цивільне.

"Такий метод інфільтрації особового складу противника дозволив йому, починаючи з 20-х липня, здійснити вкрай глибоку інфільтрацію бойових порядків по проспекту Конституції. Це найвужча ділянка проникнення РВВ у Куп'янськ, але й найболючіша для оборони міста", — ідеться у дописі.

Другий напрямок — Стадіонна площа (західні райони міста), додав оглядач. Підрозділи ЗСУ тримали оборони, але росіяни їх обійшли та просунулись далі. У дописі вказується, що ЗС РФ перейшли річку Куп'янку, закріпились на правому березі та рухаються в районі вулиць Зарічна, Слобожанська та Загреблянська.

"Мета противника у такому гаку очевидно – вихід і взяття під свій контроль ліцею №6, що полегшить процес накопичення сил закриття міста по перехрестю Р-79 – Н-26", — пояснив Коваленко.

Ситуацію в Куп'янську може покращити командувач нового угрупування в структурі ЗСУ, наголошується у дописі. На думку оглядача, погіршення не має "фатального характеру".

"Очевидно, не дарма в Силах оборони України було створено нове Угрупування — Об'єднаних сил, яке генерал-майор Михайло Драпатий. [Ситуація в Куп'янську] не має невиправного, фатального характеру й у ворога досить багато вразливих зон, які можуть бути звернені проти нього ж", — підсумував він.

Наступ РФ — Генштаб про події в Куп'янську

На карті аналітиків DeepState бачимо зміни, які з'явились 19 жовтня. В Куп'янську розрослись два червоні "гаки", які показують зону просування ЗС РФ. Центральний "гак", який тягнеться по Р79, розрісся на 1 км. Західніший, який тягнеться через річку Куп'янку, має орієнтовну довжину 1,5 км.

Наступ РФ - ситуація в Куп'янську станом на 21 жовтня Фото: DeepState

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 жовтня на Куп'янському напрямку нарахували вісім атак ЗС РФ. Росіяни штурмували в Куп'янську та біля ще чотирьох населених пунктів (Петропавлівка, Піщане, Борівська Андріївка та Богуславка). Інших деталей про ситуацію у місті командування не розповіло.

Зазначимо, 20 жовтня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ в Куп'янську. Тим часом офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" пояснив, чому росіянам важливо окупувати вказаний населений пункт. На думку військового, Куп'янськ стане плацдармом для окупації агломерації Слов'янськ-Краматорськ, розташованої південніше у Донецькій області.

Нагадуємо, на початку жовтня командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич пояснив, яку тактику використовують ЗС РФ, щоб проникати в Куп'янськ.