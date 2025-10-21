В Купянске ВС РФ закрепились в зданиях по трассе Р79: как исправить ситуацию, — обозреватель (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации движутся в середине Купянска по трассе Р79 и пытаются добраться до перекрестка с трассой Н-26 (Р07), рассказал обозреватель о текущей ситуации в городе. Есть надежда, что угрозу на Купянском направлении сможет улучшить командир, получивший новое назначение в Вооруженных силах Украины.

Россияне взяли под контроль 1 км улицы, на которой есть много объектов, пригодных для укрытия и закрепления, написал на Facebook военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Восточным направлением фронта может заняться новый командир Объединенными силами ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый. Отмечается, что Драпатый ранее показывал умение "стабилизировать ситуацию", а теперь пришел на участок, на котором обострились проблемы.

Коваленко объяснил, что россияне движутся в Купянске в двух направлениях.

Первое направление — продвижение к перекрестку трасс Р79 и Р07, которые проходят через центр Купянска. Вдоль Р79 расположены здания, в которых подразделения ВС РФ легко держат оборону: два лицея, школа, колледж. Чтобы добраться до указанных точек, противник сначала проник в "треугольник" Радьковка-Голубовка-Киндрашовка, а дальше инфильтровался в город группами по 3-4 человека, переодетыми в гражданское.

"Такой метод инфильтрации личного состава противника позволил ему, начиная с 20-х июля, осуществить крайне глубокую инфильтрацию боевых порядков по проспекту Конституции. Это самый узкий участок проникновения РОВ в Купянск, но и самый болезненный для обороны города", — говорится в сообщении.

Второе направление — Стадионная площадь (западные районы города), добавил обозреватель. Подразделения ВСУ держали оборону, но россияне их обошли и продвинулись дальше. В заметке указывается, что ВС РФ перешли реку Купянку, закрепились на правом берегу и движутся в районе улиц Заречная, Слобожанская и Загреблянская.

"Цель противника в таком крюке очевидно — выход и взятие под свой контроль лицея №6, что облегчит процесс накопления сил закрытия города по перекрестку Р-79 — Н-26", — пояснил Коваленко.

Ситуацию в Купянске может улучшить командующий новой группировки в структуре ВСУ, отмечается в заметке. По мнению обозревателя, ухудшение не имеет "фатального характера".

"Очевидно, не зря в Силах обороны Украины была создана новая Группировка — Объединенных сил, которую возглавил генерал-майор Михаил Драпатый. [Ситуация в Купянске] не имеет неисправимого, фатального характера и у врага достаточно много уязвимых зон, которые могут быть обращены против него же", — подытожил он.

Наступление РФ — Генштаб о событиях в Купянске

На карте аналитиков DeepState видим изменения, которые появились 19 октября. В Купянске разрослись два красных "крюка", которые показывают зону продвижения ВС РФ. Центральный "крюк", который тянется по Р79, разросся на 1 км. Западный, который тянется через реку Купянку, имеет ориентировочную длину 1,5 км.

Наступление РФ — ситуация в Купянске по состоянию на 21 октября Фото: DeepState

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 октября на Купянском направлении насчитали восемь атак ВС РФ. Россияне штурмовали в Купянске и возле еще четырех населенных пунктов (Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка и Богуславка). Других деталей о ситуации в городе командование не рассказало.

Отметим, 20 октября аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в Купянске. Тем временем офицер ВСУ с позывным "Алекс" объяснил, почему россиянам важно оккупировать указанный населенный пункт. По мнению военного, Купянск станет плацдармом для оккупации агломерации Славянск-Краматорск, расположенной южнее в Донецкой области.

Напоминаем, в начале октября командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич объяснил, какую тактику используют ВС РФ, чтобы проникать в Купянск.