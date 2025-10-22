Путіна влаштовує провал мирного плану Трампа щодо України: як виник переговорний глухий кут, — ЗМІ

Після того як президент США Дональд Трамп домігся перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, на Заході з'явилися сподівання, що він зможе зробити нову спробу з припинення війни в Україні. Однак американські аналітики зазначають, що зусилля Трампа в українському питанні лише підкреслили неспроможність його припущень про те, що російський лідер Володимир Путін справді зацікавлений у мирі.

Амбітні дипломатичні зусилля Трампа щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході та в Україні зіткнулися із серйозними труднощами, пише репортер каналу CNN Стефен Коллінсон.

Лідер Білого дому заявив, що не має наміру витрачати час на "непотрібні зустрічі", відмовившись від ідеї другого саміту з президентом Путіним. Телефонні переговори між держсекретарем Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим з метою підготовки зустрічі на найвищому рівні не принесли жодних результатів, оскільки новий саміт стане відображенням тупикової ситуації на Алясці.

Важливо

Грозився піти та скасував обід: Трамп підвищував голос на Путіна на саміті в Анкориджі, — FT

"Критики Трампа можуть відчувати деяке задоволення від того, що його грандіозні плани ризикують зайти в глухий кут. Але вболівати проти нього тільки для того, щоб позбавити його перемог, було б жорстоко, враховуючи, що від успіху Трампа можуть залежати глобальна стабільність і тисячі життів", — зазначає Коллінсон.

Відео дня

За його словами, якщо Трампу потрібно було переконатися в тому, що Кремль не готовий зупинити війну, то в цьому йому допомогли безперервні атаки росіян на енергетику України, перетворюючи зиму на свого роду зброю проти мирних жителів.

Крім того, Москва, як і раніше, вимагає поступок від Києва щодо Луганської та Донецької областей — умови, які Україна вважає неприйнятними й такими, що загрожують її безпеці.

Джерела в адміністрації повідомляють, що глава Білого дому розглядав можливість постачання Україні крилатих ракет "Томагавк", але відмовився від цієї ідеї після розмови з Путіним. Замість цього він зосередився на тиску на Київ, що викликало роздратування українського лідера Володимира Зеленського.

У підсумку процес знову опинився в глухому куті. Путін, як зазначає Коллінсон, може використовувати цей час для продовження війни на виснаження, прагнучи розширити контроль над територіями до початку будь-яких переговорів.

Трамп, своєю чергою, повернувся до позиції "заморожування конфлікту" — закликаючи сторони припинити бойові дії за поточними лініями фронту. Однак цей підхід, на думку експертів, ризикує лише зафіксувати статус-кво і зміцнити стратегічні позиції Москви.

"Мелодрама повторила заїжджений сценарій. Путін відреагував, коли Трамп, здавалося, збирався ввести санкції за непоступливість Росії. Потім президент США, поговоривши з Путіним, чинив тиск на Україну, щоб вона відмовилася від території. Потім процес знову зайшов у глухий кут, що викликало розчарування у Трампа", — підкреслив аналітик.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС розробляють з Україною мирний план, який складається з 12 пунктів і покликаний завершити російсько-українську війну. Він відкидає нові вимоги Володимира Путіна до США про те, щоб Київ віддав територію в обмін на мирну угоду.