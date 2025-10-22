Путіна влаштовує провал мирного плану Трампа щодо України: як виник переговорний глухий кут, — ЗМІ
Після того як президент США Дональд Трамп домігся перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, на Заході з'явилися сподівання, що він зможе зробити нову спробу з припинення війни в Україні. Однак американські аналітики зазначають, що зусилля Трампа в українському питанні лише підкреслили неспроможність його припущень про те, що російський лідер Володимир Путін справді зацікавлений у мирі.
Амбітні дипломатичні зусилля Трампа щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході та в Україні зіткнулися із серйозними труднощами, пише репортер каналу CNN Стефен Коллінсон.
Лідер Білого дому заявив, що не має наміру витрачати час на "непотрібні зустрічі", відмовившись від ідеї другого саміту з президентом Путіним. Телефонні переговори між держсекретарем Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим з метою підготовки зустрічі на найвищому рівні не принесли жодних результатів, оскільки новий саміт стане відображенням тупикової ситуації на Алясці.Важливо
"Критики Трампа можуть відчувати деяке задоволення від того, що його грандіозні плани ризикують зайти в глухий кут. Але вболівати проти нього тільки для того, щоб позбавити його перемог, було б жорстоко, враховуючи, що від успіху Трампа можуть залежати глобальна стабільність і тисячі життів", — зазначає Коллінсон.
За його словами, якщо Трампу потрібно було переконатися в тому, що Кремль не готовий зупинити війну, то в цьому йому допомогли безперервні атаки росіян на енергетику України, перетворюючи зиму на свого роду зброю проти мирних жителів.
Крім того, Москва, як і раніше, вимагає поступок від Києва щодо Луганської та Донецької областей — умови, які Україна вважає неприйнятними й такими, що загрожують її безпеці.
Джерела в адміністрації повідомляють, що глава Білого дому розглядав можливість постачання Україні крилатих ракет "Томагавк", але відмовився від цієї ідеї після розмови з Путіним. Замість цього він зосередився на тиску на Київ, що викликало роздратування українського лідера Володимира Зеленського.
У підсумку процес знову опинився в глухому куті. Путін, як зазначає Коллінсон, може використовувати цей час для продовження війни на виснаження, прагнучи розширити контроль над територіями до початку будь-яких переговорів.
Трамп, своєю чергою, повернувся до позиції "заморожування конфлікту" — закликаючи сторони припинити бойові дії за поточними лініями фронту. Однак цей підхід, на думку експертів, ризикує лише зафіксувати статус-кво і зміцнити стратегічні позиції Москви.
"Мелодрама повторила заїжджений сценарій. Путін відреагував, коли Трамп, здавалося, збирався ввести санкції за непоступливість Росії. Потім президент США, поговоривши з Путіним, чинив тиск на Україну, щоб вона відмовилася від території. Потім процес знову зайшов у глухий кут, що викликало розчарування у Трампа", — підкреслив аналітик.
Раніше повідомлялося, що країни ЄС розробляють з Україною мирний план, який складається з 12 пунктів і покликаний завершити російсько-українську війну. Він відкидає нові вимоги Володимира Путіна до США про те, щоб Київ віддав територію в обмін на мирну угоду.