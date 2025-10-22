Путина устраивает провал мирного плана Трампа по Украине: как возник переговорный тупик, — СМИ

После того как президент США Дональд Трамп добился перемирия между Израилем и ХАМАС, на Западе появились ожидания, что он сможет предпринять новую попытку по прекращению войны в Украине. Однако американские аналитики отмечают, что усилия Трампа по украинскому вопросу лишь подчеркнули несостоятельность его предположений о том, что российский лидер Владимир Путин действительно заинтересован в мире.

Амбициозные дипломатические усилия Трампа по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине столкнулись с серьезными трудностями, пишет репортер канала CNN Стефен Коллинсон.

Лидер Белого дома заявил, что не намерен тратить время на "бесполезные встречи", отказавшись от идеи второго саммита с президентом Путиным. Телефонные переговоры между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с целью подготовки встречи на высшем уровне не принесли никаких результатов, так как новый саммит станет отражением тупиковой ситуации на Аляске.

Важно

Грозился уйти и отменил обед: Трамп повышал голос на Путина на саммите в Анкоридже, — FT

"Критики Трампа могут испытывать некоторое удовлетворение от того, что его грандиозные планы рискуют зайти в тупик. Но болеть против него только для того, чтобы лишить его побед, было бы жестоко, учитывая, что от успеха Трампа могут зависеть глобальная стабильность и тысячи жизней", — отмечает Коллинсон.

Відео дня

По его словам, если Трампу нужно было убедиться в том, что Кремль не готов остановить войну, то в этом ему помогли непрекращающиеся атаки россиян по энергетике Украины, превращая зиму в своего рода оружие против мирных жителей.

Кроме того, Москва по-прежнему требует уступок от Киева по Луганской и Донецкой областям — условия, которые Украина считает неприемлемыми и угрожающими ее безопасности.

Источники в администрации сообщают, что глава Белого дома рассматривал возможность поставок Украине крылатых ракет "Томагавк", но отказался от этой идеи после разговора с Путиным. Вместо этого он сосредоточился на давлении на Киев, что вызвало раздражение украинского лидера Владимира Зеленского.

В итоге процесс вновь оказался в тупике. Путин, как отмечает Коллинсон, может использовать это время для продолжения войны на истощение, стремясь расширить контроль над территориями до начала любых переговоров.

Трамп, в свою очередь, вернулся к позиции "замораживания конфликта" — призывая стороны прекратить боевые действия по текущим линиям фронта. Однако этот подход, по мнению экспертов, рискует лишь зафиксировать статус-кво и укрепить стратегические позиции Москвы.

"Мелодрама повторила заезженный сценарий. Путин отреагировал, когда Трамп, казалось, собирался ввести санкции за неуступчивость России. Затем президент США, поговорив с Путиным, оказал давление на Украину, чтобы она отказалась от территории. Затем процесс снова зашел в тупик, что вызвало разочарование у Трампа", — подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что страны ЕС разрабатывают с Украиной мирный план, который состоит из 12 пунктов и призван завершить российско-украинскую войну. Он отвергая новые требования Владимира Путина к США о том, чтобы Киев отдал территорию в обмен на мирное соглашение.