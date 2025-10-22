Путина устраивает провал мирного плана Трампа по Украине: как возник переговорный тупик, — СМИ
После того как президент США Дональд Трамп добился перемирия между Израилем и ХАМАС, на Западе появились ожидания, что он сможет предпринять новую попытку по прекращению войны в Украине. Однако американские аналитики отмечают, что усилия Трампа по украинскому вопросу лишь подчеркнули несостоятельность его предположений о том, что российский лидер Владимир Путин действительно заинтересован в мире.
Амбициозные дипломатические усилия Трампа по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине столкнулись с серьезными трудностями, пишет репортер канала CNN Стефен Коллинсон.
Лидер Белого дома заявил, что не намерен тратить время на "бесполезные встречи", отказавшись от идеи второго саммита с президентом Путиным. Телефонные переговоры между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с целью подготовки встречи на высшем уровне не принесли никаких результатов, так как новый саммит станет отражением тупиковой ситуации на Аляске.Важно
"Критики Трампа могут испытывать некоторое удовлетворение от того, что его грандиозные планы рискуют зайти в тупик. Но болеть против него только для того, чтобы лишить его побед, было бы жестоко, учитывая, что от успеха Трампа могут зависеть глобальная стабильность и тысячи жизней", — отмечает Коллинсон.
По его словам, если Трампу нужно было убедиться в том, что Кремль не готов остановить войну, то в этом ему помогли непрекращающиеся атаки россиян по энергетике Украины, превращая зиму в своего рода оружие против мирных жителей.
Кроме того, Москва по-прежнему требует уступок от Киева по Луганской и Донецкой областям — условия, которые Украина считает неприемлемыми и угрожающими ее безопасности.
Источники в администрации сообщают, что глава Белого дома рассматривал возможность поставок Украине крылатых ракет "Томагавк", но отказался от этой идеи после разговора с Путиным. Вместо этого он сосредоточился на давлении на Киев, что вызвало раздражение украинского лидера Владимира Зеленского.
В итоге процесс вновь оказался в тупике. Путин, как отмечает Коллинсон, может использовать это время для продолжения войны на истощение, стремясь расширить контроль над территориями до начала любых переговоров.
Трамп, в свою очередь, вернулся к позиции "замораживания конфликта" — призывая стороны прекратить боевые действия по текущим линиям фронта. Однако этот подход, по мнению экспертов, рискует лишь зафиксировать статус-кво и укрепить стратегические позиции Москвы.
"Мелодрама повторила заезженный сценарий. Путин отреагировал, когда Трамп, казалось, собирался ввести санкции за неуступчивость России. Затем президент США, поговорив с Путиным, оказал давление на Украину, чтобы она отказалась от территории. Затем процесс снова зашел в тупик, что вызвало разочарование у Трампа", — подчеркнул аналитик.
Ранее сообщалось, что страны ЕС разрабатывают с Украиной мирный план, который состоит из 12 пунктов и призван завершить российско-украинскую войну. Он отвергая новые требования Владимира Путина к США о том, чтобы Киев отдал территорию в обмен на мирное соглашение.