У метрах від землі: українські льотчики-аси показали екстремальний політ на МіГ-29 (відео)

Українські льотчики продовжують демонструвати виняткову майстерність і мужність у небі. У мережі з'явилися кадри як винищувач МіГ-29 пролітає на екстремально низькій висоті, виконуючи небезпечний маневр.

На новому відео, опублікованому ведучими каналу "Соняшник" показано політ льотчика, імовірно з позивним West.

"Побратим West демонструє вищий клас у пілотуванні МіГ-29 на гранично малих висотах", — ідеться в повідомленні каналу.

Винищувач буквально "ковзає" над землею, виконуючи політ на висоті менше ніж 200 метрів за швидкості понад 1000 км/год, хоча це ще не межа. Однак у таких умовах найменша помилка в пілотуванні може коштувати життя.

Винищувач МіГ-29 не вирізняється ідеальною аеродинамічною стійкістю, і на високих швидкостях пілотам доводиться постійно коригувати крен і тангаж, щоб утримувати літак.

"Банально не вистачає ходу ручки по тангажу, аби зупинити "заливання" носу", — пишуть оглядачі.

МіГ-29 ЗСУ — приклад вищого пілотажу українських льотчиків

Попри застарілу конструкцію, українські пілоти продовжують використовувати МіГ-29 з максимальною ефективністю. Льотчики змушені літати на гранично малих висотах, щоб уникнути виявлення сучасними зенітно-ракетними комплексами — як російськими С-300 і С-400, так і західними системами ППО, які використовує Україна.

Колишній пілот ВМС США та інструктор програми TOPGUN Гай Снодграсс розповів виданню Business Insider, що польоти на малих висотах вимагають особливого рівня підготовки та концентрації.

"На дуже малих висотах можна злитися з рельєфом місцевості, що ускладнить ваше виявлення радарами або іншими системами. Якщо система вас виявить, вікно для запуску буде набагато вужчим, ніж на великих висотах", — зазначає він.

За його словами, льотчики називають такі польоти "роботою на межі". Висота дає безпеку, але саме прольоти на наднизькій висоті дають змогу вижити в небі, насиченому засобами ППО.

"Швидкість — це життя, а висота — страховка", — наголосив Снодграсс.

Раніше повідомлялося, що у складі Повітряних сил ЗСУ був помічений винищувач у незвичайному камуфляжі чорного кольору. А на носі літака розміщена емблема "Привид Києва", що відсилає до легенди про невідомого українського пілота-аса, яка з'явилася на початку конфлікту.