В метрах от земли: украинские летчики-асы показали экстремальный полет на МиГ-29 (видео)

Украинские летчики продолжают демонстрировать исключительное мастерство и мужество в небе. В сети появились кадры как истребитель МиГ-29 пролетает на экстремально низкой высоте, выполняя опаснейший маневр.

На новом видео, опубликованном ведущими канала "Соняшник" показан полет летчика, предположительно с позывным West.

"Побратим West демонстрирует высший класс в пилотировании МиГ-29 на предельно малых высотах", — говорится в сообщении канала.

Истребитель буквально "скользит" над землей, выполняя полет на высоте менее 200 метров при скорости свыше 1000 км/ч, хотя это еще не предел. Однако в таких условиях малейшая ошибка в пилотировании может стоить жизни.

Истребитель МиГ-29 не отличается идеальной аэродинамической устойчивостью, и на высоких скоростях пилотам приходится постоянно корректировать крен и тангаж, чтобы удерживать самолет.

"Банально не хватает хода ручки по тангажу, чтобы остановить "заливание" носа", — пишут обозреватели.

МиГ-29 ВСУ — пример высшего пилотажа украинских летчиков

Несмотря на устаревшую конструкцию, украинские пилоты продолжают использовать МиГ-29 с максимальной эффективностью. Летчики вынуждены летать на предельно малых высотах, чтобы избежать обнаружения современными зенитно-ракетными комплексами — как российскими С-300 и С-400, так и западными системами ПВО, используемыми Украиной.

Бывший пилот ВМС США и инструктор программы TOPGUN Гай Снодграсс рассказал изданию Business Insider, что полеты на малых высотах требуют особого уровня подготовки и концентрации.

"На очень малых высотах можно слиться с рельефом местности, что затруднит ваше обнаружение радарами или другими системами. Если система вас обнаружит, окно для запуска будет гораздо уже, чем на больших высотах", — отмечает он.

По его словам, летчики называют такие полеты "работой на пределе". Высота дает безопасность, но именно пролеты на сверхнизкой высоте позволяют выжить в небе, насыщенном средствами ПВО.

"Скорость — это жизнь, а высота — страховка", — подчеркнул Снодграсс.

Ранее сообщалось, что в составе Воздушных сил ВСУ был замечен истребитель в необычном камуфляже черного цвета. А на носу самолета размещена эмблема "Призрак Киева", отсылающая к легенде о неизвестном украинском пилоте-асе, появившейся в начале конфликта.