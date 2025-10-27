Удари по енергетиці: ЗМІ розкрили, які регіони України росіяни хочуть зробити непридатними для життя

Російські окупаційні війська завдають цілеспрямованих ударів по енергетичних об'єктах на території України, щоб відокремити промислову східну частину країни від енерговиробничої західної частини.

Таким чином росіяни намагаються зробити частину України непридатною для життя, пише The Economist.

"Росія зосередилася на прикордонних регіонах Сум, Чернігова та Харкова. Мета, здається, полягає в тому, щоб розділити Україну на дві частини: відокремити промисловий схід, де споживання завжди було вищим, від енерговиробництва на заході, та послабити лінії електропередачі, щоб зрештою паралізувати потік з заходу на схід", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що РФ зосереджує свої удари на обох елементах балансу: виробництві та розподілі.

Зокрема, за останні три тижні росіянам вдалося зупинити роботу кількох теплових електростанцій, а ще останні російські удари змусили Україну витратитися на імпорт газу, заплативши 1,9 млрд доларів.

Як зазначило джерело The Economist в українському уряді, росіяни насамперед хочуть відключити електроенергію у східній частині, а не в усій країні.

Водночас автори матеріалу зауважили, що Україна значно покращила свою протиповітряну оборону та стикалися з важкими енергетичними викликами й раніше.

"Досяжною метою може бути уповільнення руйнувань з боку Росії настільки, щоб встигати замінювати пошкоджене обладнання. Країна створює сотні нових військових підрозділів, що поєднують протиповітряну оборону з дронами, щоб захистити найважливіші об'єкти. Але ця зима, схоже, випробує стійкість як ніколи раніше. Тривалі відключення електроенергії в багатьох регіонах є реальною перспективою", — йдеться у матеріалі.

