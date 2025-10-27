Удары по энергетике: СМИ раскрыли, какие регионы Украины россияне хотят сделать непригодными для жизни

Российские оккупационные войска наносят целенаправленные удары по энергетическим объектам на территории Украины, чтобы отделить промышленную восточную часть страны от энергопроизводящей западной части.

Таким образом россияне пытаются сделать часть Украины непригодной для жизни, пишет The Economist.

"Россия сосредоточилась на приграничных регионах Сум, Чернигова и Харькова. Цель, кажется, заключается в том, чтобы разделить Украину на две части: отделить промышленный восток, где потребление всегда было выше, от энергопроизводства на западе, и ослабить линии электропередачи, чтобы в конце концов парализовать поток с запада на восток", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что РФ сосредотачивает свои удары на обоих элементах баланса: производстве и распределении.

В частности, за последние три недели россиянам удалось остановить работу нескольких тепловых электростанций, а еще последние российские удары заставили Украину потратиться на импорт газа, заплатив 1,9 млрд долларов.

Как отметил источник The Economist в украинском правительстве, россияне прежде всего хотят отключить электроэнергию в восточной части, а не во всей стране.

В то же время авторы материала отметили, что Украина значительно улучшила свою противовоздушную оборону и сталкивалась с тяжелыми энергетическими вызовами и раньше.

"Достижимой целью может быть замедление разрушений со стороны России настолько, чтобы успевать заменять поврежденное оборудование. Страна создает сотни новых военных подразделений, сочетающих противовоздушную оборону с дронами, чтобы защитить важнейшие объекты. Но эта зима, похоже, испытает стойкость как никогда раньше. Длительные отключения электроэнергии во многих регионах являются реальной перспективой", — говорится в материале.

