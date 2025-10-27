"Кинджал" і "Циркон" можуть "засліпити" США перед ядерним ударом: які прогалини в захисті НАТО

Американські експерти визнали уразливість радарів раннього попередження про ракетний напад, розміщених на Гренландії. За їхніми словами, ці стратегічні об'єкти, які є частиною системи захисту Північної Америки й НАТО, не здатні ефективно протистояти сучасним гіперзвуковим ракетам, таким як російські "Кинджал" і "Циркон".

Фахівці Центру арктичної безпеки та стійкості при Університеті Аляски визнали прогалини в протиповітряній та протиракетній обороні. А на деяких об'єктах виявлення ПРО взагалі відсутня. Про це йдеться в матеріалі Defense News.

З початку Холодної війни радари на Гренландії відігравали найважливішу роль у системі раннього попередження про запуск міжконтинентальних балістичних ракет. Однак після появи гіперзвукової зброї ситуація змінилася, зазначають аналітики.

"Сьогодні у США немає постійного інтегрованого шару протиповітряної та протиракетної оборони на Гренландії. Майбутня загроза гіперзвукових крилатих ракет змінила все, тому що наявна система оборони не може захистити від них", — сказав директор Центру Трой Буффард.

Експерти підкреслюють, що суворі кліматичні умови Арктики — екстремально низькі температури, лід і сніг — ускладнюють використання більшості сучасних систем ППО. Ці фактори можуть істотно впливати на точність роботи радарів і візуальних сенсорів. Ба більше, 831-ша захисна ескадрилья ВПС США, що відповідає за охорону регіону, не має зенітних засобів і спеціалізованих літаків.

Одна з РЛС раннього виявлення США в Гренландії Фото: Космічні сили США

Як забезпечити ПРО

Серед можливих рішень називаються застосування адаптивної оптики, поляриметричних радарів і створення багатошарової оборони навколо авіабази Пітуффік, що розташована за 1118 км на північ від Полярного кола. Як компоненти ПРО пропонуються системи Patriot, NASAMS, а також легкі комплекси ближньої дії — Vampire і лазерні установки.

Коментуючи ситуацію, аналітики Defense Express зазначили, що фактично один із критичних елементів системи раннього попередження про ядерний удар виявився уразливим для більшості сучасних загроз, що є величезною проблемою для НАТО.

На думку експертів, окрім суто технічних складнощів, пов'язаних із кліматичними умовами регіону, існують і політичні складнощі, які виникли на тлі "охолодження" стосунків між Данією і США через Гренландію.

Нагадаємо, у вересні під час спільних із Білоруссю стратегічних навчань "Захід-2025" у Баренцевому морі фрегат Північного флоту Росії "Адмірал Головко" запустив гіперзвукову ракету "Циркон", яка може уражати цілі на морі та на суші на дальності понад 1000 км.

А 26 жовтня Москва повідомила про випробування новітньої крилатої ракети "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою. На що президент США Дональд Трамп відповів, що найбільший американський підводний човен знаходиться біля берегів Російської Федерації.