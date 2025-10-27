"Кинжал" и "Циркон" могут "ослепить" США перед ядерным ударом: какие пробелы в защите НАТО

Американские эксперты признали уязвимость радаров раннего предупреждения о ракетном нападении, размещенных на Гренландии. По их словам, эти стратегические объекты, являющиеся частью системы защиты Северной Америки и НАТО, не способны эффективно противостоять современным гиперзвуковым ракетам, таким как российские "Кинжал" и "Циркон".

Специалисты Центра арктической безопасности и устойчивости при Университете Аляски признали пробелы в противовоздушной и противоракетной обороны. А на некоторых объектах обнаружения ПРО вообще отсутствует. Об этом говорится в материале Defense News.

С начала Холодной войны радары на Гренландии играли важнейшую роль в системе раннего предупреждения о запуске межконтинентальных баллистических ракет. Однако после появления гиперзвукового оружия ситуация изменилась, отмечают аналитики.

"Сегодня у США нет постоянного интегрированного слоя противовоздушной и противоракетной обороны на Гренландии. Будущая угроза гиперзвуковых крылатых ракет изменила все, потому что существующая система обороны не может защитить от них", — сказал директор Центра Трой Буффард.

Эксперты подчеркивают, что суровые климатические условия Арктики — экстремально низкие температуры, лед и снег — осложняют использование большинства современных систем ПВО. Эти факторы могут существенно влиять на точность работы радаров и визуальных сенсоров. Более того, 831-я защитная эскадрилья ВВС США, отвечающая за охрану региона, не располагает зенитными средствами и специализированными самолетами.

Одна из РЛС раннего обнаружения США в Гренландии Фото: Космические силы США

Как обеспечить ПРО

Среди возможных решений называются применение адаптивной оптики, поляриметрических радаров и создание многослойной обороны вокруг авиабазы Питуффик, которая находится в 1118 км к северу от Полярного круга. В качестве компонентов ПРО предлагаются системы Patriot, NASAMS, а также легкие комплексы ближнего действия — Vampire и лазерные установки.

Комментируя ситуацию аналитики Defense Express отметили, что фактически один из критических элементов системы раннего предупреждения о ядерном ударе оказался уязвим для большинства современных угроз, что является огромной проблемой для НАТО.

По мнению экспертов, кроме чисто технических сложностей, связанных с климатическими условиями региона, существую и политические сложности, которые возникли на фоне "охлаждения" отношений между Данией и США из-за Гренландии.

Напомним, в сентябре во время совместных с Беларусью стратегических учений "Запад-2025" в Баренцевом море фрегат Северного флота России "Адмирал Головко" запустил гиперзвуковую ракету "Циркон", которая может поражать цели на море и на суше на дальности более 1000 км.

А 26 октября Москва сообщила об испытании новейшей крылатой ракеты “Буревестник” с ядерной энергетической установкой. На что президент США Дональд Трамп ответил, что самая большая американская подлодка находится у берегов Российской Федерации.