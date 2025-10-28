Зеленський "випросив" лише ракети MICA "повітря-повітря" з замалою дальністю: чому це важливо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що намагається отримати від західних партнерів більш далекобійні авіаракети, ніж MICA для Mirage-2000. З його слів, через відсутність потрібних засобів ураження Повітряні сили ЗСУ не можуть відігнати російську авіацію, яка скидає все далекобійніші керовані авіабомби (КАБи). Глава держави уточнив, що поки результатів немає.

Українські літаки не можуть вільно діяти проти російської авіації через цілий комплекс проблем на лінії фронту, пояснив Зеленський під час зустрічі з медіа 28 жовтня. Медіа LB опублікувало фрагмент виступу глави держави. Президент пояснив, як пов'язані проблеми з ракетами для літаків ЗСУ та нищівні удари КАБів ЗС РФ. З його слів, від партнерів вдалось отримати ракети МІСА на 80 кілометрів: Україна наче й має зброю, але "вона ще не вся така, щоб забезпечувати ураження противника".

Зеленський уточнив, що застосування зброї — це "комплексна історія". Найперше, щоб українські літаки могли працювати на фронті, потрібно щоб не працювали російські засоби ППО. Щоб впоратись з ППО РФ, мали б поставлятись "відповідні речі", але їх немає через постійні удари КАБів. Щоб відігнати літаки, які запускають КАБи, Україна хотіла б мати власні комплекси ППО, і тоді "їхній літак не міг піднятися і зі 100+ кілометрів стріляти по нас". Щоб якось розв'язати цю проблему, якщо немає ППО, то стали б у нагоді ракети "повітря-повітря" з відповідною дальністю, але партнери поки не надають потрібну зброю, сказав президент.

"Найбільше, що я можу випросити з літака – я над цим працюю з французами – це МІСА на 80 кілометрів, щоб ми могли її використовувати. Складно про такі речі домовитися. Тобто в нас є зброя, але вона ще не вся така, щоб забезпечувати ураження противника", — наголосив Зеленський.

Зброя ЗСУ — що відомо про ракети MICA

Зазначимо, Фокус писав про ракети MICA, про які на початку 2025 року писали профільні медіа.

MICA (скор. Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense) — французька авіаракету класу "повітря-повітря" середньої та малої дальності (60-80 км), призначена для знищення літаків та крилатих ракет. Особливість засобу ураження — активні радіолокаційні та інфрачервоні голівки самонаведення. На порталі "Мілітарний" зауважили, що ракети запускаються з французьких літаків Mirage, дещо схожі на AIM-120 і їх можна прилаштувати до F-16 після певної модернізації. Орієнтовна вартість MICA — від 0,8 до 1,2 млн євро, виробник — франко-європейська компанія MBDA, розповіли на порталі Norsk Luftvern.

Весною 2025 року президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що у новому пакеті військової допомоги Україна отримає, серед іншого, ракети MICA: кількість та час постачання не вказується.

Тим часом військовий експерт в ефірі телеканалу "Еспресо" пояснив, що потрібно Україні для захисту від модифікованих КАБів, які летять на відстань100-200-500 км. З його слів, необхідно відганяти літаки, а для цього необхідно отримати велику кількість відповідних ракет "повітря-повітря".

Нагадуємо, 28 жовтня президент Зеленський розповів про особливості використання ще одного виду зброї ЗСУ: ракети "Фламінго", яка у парі з іншим засобом ураження вдарила по російській цілі.