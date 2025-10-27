Як Gripen допоможе позбутись КАБів РФ, які б'ють від Запоріжжя до Чернігова, — аналітик (відео)

Повітряним силам України потрібні винищувачі Gripen, щоб відігнати авіацію Російської Федерації від лінії фронту та кордонів, пояснив аналітик. У такому випадку російські літаки не зможуть запускати керовані авіабомби (КАБи), які віднедавна почали діставати на 200 і більше кілометрів.

Літаки Gripen, коли з'являться в Україні, почнуть відганяти авіацію ЗС РФ "хоч післязавтра", пояснив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан в ефірі телеканалу "Еспресо". Втім, до цього потрібно мати ще й достатню кількість далекобійних високоточних ракет класу "повітря-повітря", яких побоюватимуться російські пілоти і не підлітатимуть на відстань пуску КАБів.

Удар КАБ РФ - коменарій Хазана див. з 2:31:26

Хазан відповів на питання щодо особливостей надання Gripen та інших західних літаків. На його думку, обрання інших винищувачів, а не шведських, два роки тому було політичним рішенням. Однак тепер, якщо винищувачів все ж надійдуть у вказаній кількості, то дуже швидко з'явиться можливість захиститись від КАБів ЗС РФ, пояснив він. Літаки Повітряних сил ЗСУ запускатимуть авіаракети, які примушуватимуть авіацію РФ летіти все далі й далі від лінії зіткнення. Поступово росіяни не зможуть бити по Україні навіть реактивними авіабомбами, пояснив він. Втім, при цьому важливу роль відіграє і кількість винищувачів, і кількість ракет, наданих західними партнерами.

Відео дня

"При певній кількості нових літаків, при певній кількості ракет класу "повітря-повітря" збільшеної дальності, далекобійних, це призведе до того, що росіяни або взагалі перестануть використовувати КАБи, або це суттєво буде впливати на можливість ті КАБи скидати", — пролунало в ефірі телеканалу.

Експерт також запропонував звернути увагу на угоду, яку підписали Україна та Швеція. Ідеться лише про протокол про наміри, тому йому дуже хотілося б вірити у надання сотні літаків Gripen, але треба "глянути документи".

Gripen для України — який документ підписали Україна та Швеція

21 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Швеції та оголосив про укладання угоди на купівлю 110-150 літаків Gripen. Згодом прем'єр-міністр уточнив, що ідеться про "меморандум про наміри", після якого можуть підписати контракт з компанією виробником SAAB.

Удар КАБ РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари КАБів та інших типів керованих авіабомб ЗС РФ по Україні. Один з таких ударів припав на Дніпро: російський засіб ураження пролетів 100 км від лінії фронту. Аналітик пояснив, що може йти мова про особливий дрон-бомбу, яку скидає безпілотник "Охотнік" під керівництвом літака Су-57. 28 серпня росіяни дістали по Дніпру гібридною ракетою-бомбою "Грім-Е1", яка пролетіла до цілі 120 км.

Тим часом 21 жовтня у соцмережах повідомили про скидання КАБа на Миколаїв. При цьому з'ясувалось, що засіб ураження пролетів близько 150 км та рухався зі швидкістю 500 км/год.

Нагадуємо, 25 жовтня медіа повідомили про далекобійну керовану авіабомбу ЗС РФ, яка дістала по Одесі. Кількома днями раніше схожий засіб ураження дістався до Полтавської області.