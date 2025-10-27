Как Gripen поможет избавиться от КАБов РФ, которые бьют от Запорожья до Чернигова, — аналитик (видео)

Воздушным силам Украины нужны истребители Gripen, чтобы отогнать авиацию Российской Федерации от линии фронта и границ, пояснил аналитик. В таком случае российские самолеты не смогут запускать управляемые авиабомбы (КАБы), которые с недавних пор начали доставать на 200 и более километров.

Самолеты Gripen, когда появятся в Украине, начнут отгонять авиацию ВС РФ "хоть послезавтра", пояснил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире телеканала "Эспресо". Впрочем, до этого нужно иметь еще и достаточное количество дальнобойных высокоточных ракет класса "воздух-воздух", которых будут опасаться российские пилоты и не будут подлетать на расстояние пуска КАБов.

Удар КАБ РФ

Хазан ответил на вопрос об особенностях предоставления Gripen и других западных самолетов. По его мнению, выбор других истребителей, а не шведских, два года назад было политическим решением. Однако теперь, если истребители все же поступят в указанном количестве, то очень быстро появится возможность защититься от КАБов ВС РФ, пояснил он. Самолеты Воздушных сил ВСУ будут запускать авиаракеты, которые заставят авиацию РФ лететь все дальше и дальше от линии соприкосновения. Постепенно россияне не смогут бить по Украине даже реактивными авиабомбами, пояснил он. Впрочем, при этом важную роль играет и количество истребителей, и количество ракет, предоставленных западными партнерами.

"При определенном количестве новых самолетов, при определенном количестве ракет класса "воздух-воздух" увеличенной дальности, дальнобойных, это приведет к тому, что россияне или вообще перестанут использовать КАБы, или это существенно будет влиять на возможность те КАБы сбрасывать", — прозвучало в эфире телеканала.

Эксперт также предложил обратить внимание на соглашение, которое подписали Украина и Швеция. Речь идет лишь о протоколе о намерениях, поэтому ему очень хотелось бы верить в предоставление сотни самолетов Gripen, но надо "глянуть документы".

Gripen для Украины – какой документ подписали Украина и Швеция

21 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швецию и объявил о заключении соглашения на покупку 110-150 самолетов Gripen. Впоследствии премьер-министр уточнил, что речь идет о "меморандуме о намерениях", после которого могут подписать контракт с компанией производителем SAAB.

Удар КАБ РФ — детали

Отметим, Фокус писал об ударах КАБов и других типов управляемых авиабомб ВС РФ по Украине. Один из таких ударов пришелся на Днепр: российское средство поражения пролетело 100 км от линии фронта. Аналитик пояснил, что может идти речь об особом дроне-бомбе, которую сбрасывает беспилотник "Охотник" под управлением самолета Су-57. 28 августа россияне достали по Днепру гибридной ракетой-бомбой "Гром-Е1", которая пролетела до цели 120 км.

Между тем 21 октября в соцсетях сообщили о сбросе КАБа на Николаев. При этом выяснилось, что средство поражения пролетело около 150 км и двигалось со скоростью 500 км/ч.

Напоминаем, 25 октября медиа сообщили о дальнобойной управляемой авиабомбе ВС РФ, которая достала по Одессе. Несколькими днями ранее похожее средство поражения добралось до Полтавской области.