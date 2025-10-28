Зеленский "выпросил" только ракеты MICA "воздух-воздух" с недостаточной дальностью: почему это важно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пытается получить от западных партнеров более дальнобойные авиаракеты, чем MICA для Mirage-2000. По его словам, из-за отсутствия нужных средств поражения Воздушные силы ВСУ не могут отогнать российскую авиацию, которая сбрасывает все более дальнобойные управляемые авиабомбы (КАБы). Глава государства уточнил, что пока результатов нет.

Украинские самолеты не могут свободно действовать против российской авиации из-за целого комплекса проблем на линии фронта, объяснил Зеленский во время встречи с медиа 28 октября. Медиа LB опубликовало фрагмент выступления главы государства. Президент объяснил, как связаны проблемы с ракетами для самолетов ВСУ и сокрушительные удары КАБов ВС РФ. По его словам, от партнеров удалось получить ракеты МIСА на 80 километров: Украина будто бы и имеет оружие, но "оно еще не все такое, чтобы обеспечивать поражение противника".

Зеленский уточнил, что применение оружия — это "комплексная история". Прежде всего, чтобы украинские самолеты могли работать на фронте, нужно чтобы не работали российские средства ПВО. Чтобы справиться с ПВО РФ, должны поставляться "соответствующие вещи", но их нет из-за постоянных ударов КАБов. Чтобы отогнать самолеты, которые запускают КАБы, Украина хотела бы иметь собственные комплексы ПВО, и тогда "их самолет не мог подняться и со 100+ километров стрелять по нам". Чтобы как-то решить эту проблему, если нет ПВО, то пригодились бы ракеты "воздух-воздух" с соответствующей дальностью, но партнеры пока не предоставляют нужное оружие, сказал президент.

Відео дня

"Больше всего, что я могу выпросить из самолета — я над этим работаю с французами — это МИСА на 80 километров, чтобы мы могли ее использовать. Сложно о таких вещах договориться. То есть у нас есть оружие, но оно еще не все такое, чтобы обеспечивать поражение противника", — подчеркнул Зеленский.

Оружие ВСУ — что известно о ракетах MICA

MICA (сокр. Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense) — французская авиаракета класса "воздух-воздух" средней и малой дальности (60-80 км), предназначенная для уничтожения самолётов и крылатых ракет. Особенность средства поражения — активные радиолокационные и инфракрасные головки самонаведения. На портале "Милитарный" отметили, что ракеты запускаются с французских самолетов Mirage, несколько похожи на AIM-120 и их можно пристроить к F-16 после определенной модернизации. Ориентировочная стоимость MICA — от 0,8 до 1,2 млн евро, производитель — франко-европейская компания MBDA, рассказали на портале Norsk Luftvern.

Весной 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в новом пакете военной помощи Украина получит, среди прочего, ракеты MICA: количество и время поставки не указывается.

Тем временем военный эксперт в эфире телеканала "Эспрессо" объяснил, что нужно Украине для защиты от модифицированных КАБов, которые летят на расстояние 100-200-500 км. По его словам, необходимо отгонять самолеты, а для этого необходимо получить большое количество соответствующих ракет "воздух-воздух".

Напоминаем, 28 октября президент Зеленский рассказал об особенностях использования еще одного вида оружия ВСУ: ракеты "Фламинго", которая в паре с другим средством поражения ударила по российской цели.