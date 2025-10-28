ЗС РФ розширили зону атак БПЛА на 50 км углиб України: як ЗСУ захистять небо, — аналітики

У прифронтових районах Збройні сили РФ істотно збільшили застосування ударних безпілотників оперативно-тактичного рівня у кількісному відношенні, розповіли аналітики. Крім того, російські БПЛА типу поліпшуються в технічному аспекті, що вимагає заходів у відповідь з боку Сил оборони.

Російські війська дедалі частіше застосовують масові та дешеві ударні БПЛА — FPV-коптери, "Блискавка", "Ланцет" і їм подібні. Вони завдають ударів по цивільній і військовій інфраструктурі на десятки кілометрів від лінії фронту, пише "Мілітарний".

Як приклад було наведено епізод у Харкові, де дрон "Молния" за 300 доларів ніс на собі два FPV вартістю 200 доларів, які атакували цивільні об'єкти в Шевченківському районі міста. Ще один випадок стався в Краматорську, де дрон на оптоволокні прицільно влучив у військовий автомобіль.

У Слов'янську під удар потрапив мікроавтобус із цивільними, а в Ізюмі "Ланцет" уразив вантажівку за 50 км від лінії зіткнення. Таким чином усі ці випадки ворожих атак вказують на системний характер загрози, вказується в статті.

Поточна реакція ЗСУ та ключові недоліки

На рівні командування Сил оборони вже вживають заходів у відповідь — створюються спеціалізовані підрозділи ППО, також швидко зростають формування Сил безпілотних систем. Це правильні кроки, вважають аналітики "Мілітарного", але у кожної формації своє призначення і набір завдань.

"Ключовим фактором, що заважає реалізувати якісну системну протидію російським розвідувальним і ударним БПЛА на оперативно-тактичному рівні, є затягування ухвалення рішення щодо створення штатних підрозділів ППО у складі армійських корпусів, про перехід на які вже нещодавно відрапортовано", — йдеться в матеріалі.

Важливо

Тільки поява корпусної ланки ППО, масштабування найкращих практик (включно із застосуванням зенітної артилерії, ракет ближньої та малої дальності, а також БПЛА-перехоплювачів) та інтеграція їх із бригадними ППО дасть змогу корпусам повноцінно тримати напрямок, прикривати тили та ключові комунікації, зокрема й великі прифронтові міста та автомагістралі.

На прикладі 3-го армійського корпусу видно, що у ППО Сухопутних військ є підготовлені командири, навчений особовий склад і відпрацьовані процедури, готові до швидкого масштабування. А для цього необхідно у складі корпусів надати стійке матеріально-технічне забезпечення.

"Зволікання з формуванням корпусних підрозділів ППО означає не тільки втрату часу, а й втрату ініціативи в повітрі", — підсумували в "Мілітарному".

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що в Україні тимчасово ослаблена система ПРО, яка прикриває об'єкти критичної інфраструктури країни. Це пов'язано з тим, що противник постійно вдосконалює засоби ураження і тактику ударів.