ВС РФ расширили зону атак БПЛА на 50 км вглубь Украины: как ВСУ защитят небо, — аналитики

В прифронтовых районах Вооруженные силы РФ существенно увеличили применение ударных беспилотников оперативно-тактического уровня в количественном отношении, рассказали аналитики. Кроме того, российские БПЛА типа улучшаются в техническом аспекте, что требует ответных мер со стороны Сил обороны.

Российские войска все чаще применяют массовые и дешевые ударные БПЛА — FPV-коптеры, "Молния", "Ланцет" и им подобные. Они наносят удары по гражданской и военной инфраструктуре на десятки километров от линии фронта, пишет "Милитарный".

В качестве примера был приведен эпизод в Харькове, где дрон "Молния" за 300 долларов нес на себе два FPV стоимостью 200 долларов, которые атаковали гражданские объекты в Шевченковском районе города. Еще один случай произошел в Краматорске, где дрон на оптоволокне прицельно попал в военный автомобиль.

В Славянске под удар попал микроавтобус с гражданскими, а в Изюме "Ланцет" поразил грузовик в 50 км от линии столкновения. Таким образом все эти случаи вражеских атак указывают на системный характер угрозы, указывается в статье.

Текущая реакция ВСУ и ключевые недостатки

На уровне командования Сил обороны уже предпринимаются ответные меры — создаются специализированные подразделения ПВО, также быстро растут формирования Сил беспилотных систем. Это правильные шаги, считают аналитик "Милитарного", но у каждой формации свое предназначение и набор задач.

"Ключевым фактором, мешающим реализовать качественное системное противодействие российским разведывательным и ударным БПЛА на оперативно-тактическом уровне, является затягивание принятия решения о создании штатных подразделений ПВО в составе армейских корпусов, о переходе на которые уже недавно отрапортовано", — говорится в материале.

Только появление корпусного звена ПВО, масштабирование лучших практик (включая применение зенитной артиллерии, ракет ближней и малой дальности, а также БПЛА-перехватчиков) и интеграция их с бригадными ПВО позволит корпусам полноценно держать направление, прикрывать тылы и ключевые коммуникации, включая крупные прифронтовые города и автомагистрали.

На примере 3-го армейского корпуса видно, что у ПВО Сухопутных войск есть подготовленные командиры, обученный личный состав и отработанные процедуры, готовые к быстрому масштабированию. А для этого необходимо в составе корпусов предоставить устойчивое материально-техническое обеспечение.

"Промедление с формированием корпусных подразделений ПВО означает не только потерю времени, но и потерю инициативы в воздухе", — подытожили в "Милитарном".

Напомним, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что в Украине временно ослаблена система ПРО, которая прикрывает объекты критической инфраструктуры страны. Это связано с тем, что противник постоянно совершенствует средства поражения и тактику ударов.