Топ 5 новітніх танків світу: які бронемашини спишуть в утиль Leopard 2 після 2025 року (фото)

П'ять нових програм розробки основних бойових танків задають новий вектор розвитку бронетанкових військ. На думку західних аналітиків, акцент зміщується від товщини броні до мережевого управління, живучості та протидії загрозам епохи безпілотників.

Аналітики профільного видання Army Recognition виокремили п'ять програм з розробки та виробництва передових танків, які в майбутньому визначатимуть тенденції на полі бою. Серед них — південнокорейський K3, німецький KF51 Panther, американський M1E3 Abrams, турецький Altay і британський Challenger 3.

Південна Корея — K3: танк "з нуля" для мережевого бою — перше місце

Проєкт K3 розробляється Hanwha Aerospace й Агентством оборонних розробок і покликаний замінити K2 до 2030 року. Головні особливості машини:

130-мм гармата з високошвидкісним автоматом заряджання і подвійною подачею боєприпасів (включно зі снарядами повітряного підриву);

безпілотна вежа і система управління вогнем з технологією ШІ, радаром міліметрового діапазону, тепловізором і електронно-оптичною системою наведення;

екіпаж у броньованій капсулі, розміщений окремо від боєкомплекту і знаряддя;

гібридна воднево-електрична установка для зниження теплової та акустичної сигнатури;

корпус з ІЧ-поглинаючим покриттям, геометрією, що відхиляє радіолокаційні сигнали, і активним тепловим камуфляжем;

інтеграція з БПЛА і роботизованими платформами.

Передова бронетехніка — модель новітнього корейського танка K3 Фото: Army Recognition

Німеччина — KF51 Panther: модернізація по-європейськи — друге місце

Танк KF51 Panther від Rheinmetall — масштабована модульна платформа з гарматою Rh-130 L/52, кормовим автоматом заряджання і можливістю використання програмованих осколково-фугасних і кінетичних боєприпасів. KF51 вже проходить передсерійне виробництво і випробування. Ключові особливості машини:

підтримка баражувальних боєприпасів і пускових установок БПЛА;

архітектура NGVA за стандартом НАТО STANAG 4754 для програмно-керованого цілевказування та інтеграції сенсорів;

сучасна пасивна композитна і реактивна броня;

система активного захисту StrikeShield від Rheinmetall;

огляд 360° і виведення зображення на нашоломні дисплеї командира.

Передова бронетехніка — новітній німецький танк KF51 Panther

США — M1E3 Abrams: заявка на нове покоління танків — третє місце

Американські розробники стверджують, що йдеться про зовсім нову конфігурацію танка порівняно з попередниками. Машина має отримати все найкраще від модифікації SEPv4, але зосередиться на модульності, відкритості та зменшенні вуглецевого сліду. Іншими словами M1E3 Abrams — це масштабна модернізація з елементами AbramsX, які включають:

заміну газотурбінного двигуна гібридно-електричною силовою установкою (зниження ІЧ-помітності, забезпечення живленням датчиків і перспективних систем спрямованої енергії, таких як бойові лазери);

часткову автоматизацію вежі та дистанційне керування;

багатошарову модульну броню і нову систему активного захисту (Modular APS);

вбудований ШІ для визначення пріоритетності загроз, довгохвильові ІЧ- і Lidar-датчики;

відкриту цифрову шину для розв'язання завдань у реальному часі, дисплеї нового покоління і системи ситуаційної обізнаності, створені за зразком AbramsX.

Передова бронетехніка — новітній американський танк M1E3 Abrams Фото: Скрин відео

Туреччина — Altay: сучасна вітчизняна платформа — четверте місце

Танк Altay створений на базі південнокорейського K2 Black Panther, але доопрацьований і спроєктований з урахуванням потреб Сухопутних військ Туреччини. Розробники зазначають, що машина має високу адаптивність і має деякі переваги, порівняно з конкурентами.

Основні характеристики:

вітчизняний дизель BATU V12 потужністю до 1500 к.с. з автоматичною трансмісією, швидкість до 70 км/год, запас ходу — понад 450 км;

120-мм гармата L/55, сумісна з НАТО, і цифрова система управління вогнем Aselsan VOLKAN-M;

модульна броня, системи попередження про лазерне опромінення та інфрачервоного придушення; машина розроблена з урахуванням майбутньої інтеграції системи активного захисту AKKOR від Aselsan.

Передова бронетехніка — новітній турецький танк Altay

Велика Британія — Challenger 3: модернізація перевіреної платформи — п'яте місце

Програма Challenger 3, розроблена компанією Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), ґрунтується на поліпшенні вже відомої й перевіреної в боях, зокрема на українському фронті, платформи.

Серед особливостей:

нова зварна башта з гарматою 120-мм L55A1, броньовані відсіки для боєприпасів і цифрова система управління вогнем з прицілами 3-го покоління;

модульна броня з керамічними та композитними матеріалами;

інтегрована система активного захисту Trophy-MV;

система предиктивної діагностики та програмні оновлення;

обмін даними через Land ISTAR.

Випробування на мобільність і бойову готовність тривають у 2025 і триватимуть у 2026 році.

Передова бронетехніка — новітній британський танк Challenger 3 Фото: Army Recognition

Таким чином, підсумували оглядачі, нове покоління ОБТ — це не просто конкуренція в галузі броні та систем озброєння, а глибинна перебудова під мережевий, мультидоменний бій. Танки перетворюються на вузли розподіленої мережі: вони повинні "бачити" через БПЛА, швидко обмінюватися даними, автономно виявляти пріоритетні загрози й виживати в умовах атак зверху і придушення РЕБ. При цьому традиційні параметри — вогнева міць, броня, рухливість — залишаються критичними, але отримують цифровий супровід.

