Топ-5 новейших танков мира: какие бронемашины спишут в утиль Leopard 2 после 2025 года (фото)

Пять новых программ разработки основных боевых танков задают новый вектор развития бронетанковых войск. По мнению западных аналитиков, акцент смещается от толщины брони до сетевого управления, выживаемости и противодействию угрозам эпохи беспилотников.

Аналитики профильного издания Army Recognition выделили пять программ по разработке и производству передовых танков, которые в будущем будут задавать тон на поле боя. В их числе — южнокорейский K3, немецкий KF51 Panther, американский M1E3 Abrams, турецкий Altay и британский Challenger 3.

Южная Корея — K3: танк "с нуля" для сетевого боя — первое место

Проект K3 разрабатывается Hanwha Aerospace и Агентством оборонных разработок и призван заменить K2 к 2030 году. Главные особенности машины:

130-мм орудие с высокоскоростным автоматом заряжания и двойной подачей боеприпасов (включая снаряды воздушного подрыва);

беспилотная башня и система управление огнем с технологией ИИ, радаром миллиметрового диапазона, тепловизором и электронно-оптической системой наведения;

экипаж в бронированной капсуле, размещенный отдельно от боекомплекта и орудия;

гибридная водородно-электрическая установка для снижения тепловой и акустической сигнатуры;

корпус с ИК-поглощающим покрытием, геометрией, отклоняющей радиолокационные сигналы, и активным тепловым камуфляжем;

интеграция с БПЛА и роботизированными платформами.

Передовая бронетехника - модель новейшего корейского танка K3 Фото: Army Recognition

Более подробно о южнокорейском танке K3 можно прочитать в нашем материале "Корейская Hyundai работает над танком нового поколения К3: чем уникальна машина".

Германия — KF51 Panther: модернизация по-европейски — второе место

Танк KF51 Panther от Rheinmetall — масштабируемая модульная платформа с пушкой Rh-130 L/52, кормовым автоматом заряжания и возможностью использования программируемых осколочно-фугасных и кинетических боеприпасов. KF51 уже проходит предсерийное производство и испытания. Ключевые особенности машины:

поддержка барражирующих боеприпасов и пусковых установок БПЛА;

архитектура NGVA по стандарту НАТО STANAG 4754 для программно-определяемого целеуказания и интеграции сенсоров;

современная пассивная композитная и реактивная броня;

система активной защиты StrikeShield от Rheinmetall;

обзор 360° и вывод изображения на нашлемные дисплеи командира.

Передовая бронетехника - новейший немецкий танк KF51 Panther

Детальнее о технических особенностях немецкого танка можно ознакомиться в нашем материале "Будущее западных танков: Rheinmetall показала KF-51U Panther с новой 130-мм пушкой".

США — M1E3 Abrams: заявка на новое поколение танков — третье место

Американские разработчики утверждают, что речь идет о совсем новой конфигурации танка по сравнению с предшественниками. Машина должна получить все лучшее от модификации SEPv4, но сосредоточится на модульности, открытости и уменьшении углеродного следа. Иными словами M1E3 Abrams — это масштабная модернизация с элементами AbramsX, которые включают:

замену газотурбинного двигателя гибридно-электрической силовой установкой (снижение ИК-заметности, обеспечение питанием датчиков и перспективных систем направленной энергии, таких как боевые лазеры);

частичную автоматизацию башни и дистанционное управление;

многослойную модульную броню и новую систему активной защиты (Modular APS);

встроенный ИИ для определения приоритетности угроз, длинноволновые ИК- и Lidar-датчики;

открытую цифровую шину для решения задач в реальном времени, дисплеи нового поколения и системы ситуационной осведомленности, созданные по образцу AbramsX.

Передовая бронетехника - новейший американский танк M1E3 Abrams Фото: Скрин видео

Поставка прототипов M1E3 Abrams ожидается с 2026 финансового года. Подробнее об американской машине мы писали в материале "Будущее танкового кулака США: каким будет новый Abrams M1E3".

Турция — Altay: современная отечественная платформа — четвертое место

Танк Altay создан на базе южнокорейского K2 Black Panther, но доработан и спроектирован с учетом потребностей Сухопутных войск Турции. Разработчики отмечают, что машина имеет высокую адаптивность и обладает некоторыми преимуществами в сравнении с современными конкурентами.

Основные характеристики:

отечественный дизель BATU V12 мощностью до 1500 л.с. с автоматической трансмиссией, скорость до 70 км/ч, запас хода — более 450 км;

120-мм пушка L/55, совместимая с НАТО, и цифровая система управления огнем Aselsan VOLKAN-M;

модульная броня, системы предупреждения о лазерном облучении и инфракрасного подавления; машина разработана с учетом будущей интеграции системы активной защиты AKKOR от Aselsan.

Передовая бронетехника - новейший турецкий танк Altay

Больше о турецком танке Фокус писал в материале "Турецкая техника покоряет мир: в чем особенность танка Altay".

Великобритания — Challenger 3: модернизация проверенной платформы — пятое место

Программа Challenger 3, разработанная компанией Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) основана на улучшении уже известной и проверенной в боях, в том числе на украинском фронте, платформы.

Среди особенностей:

новая сварная башня с пушкой 120-мм L55A1, бронированные отсеки для боеприпасов и цифровая система управления огнем с прицелами 3-го поколения;

модульная броня с керамическими и композитными материалами;

интегрированная система активная защита Trophy-MV;

система предиктивной диагностики и программные обновления;

обмен данными через Land ISTAR.

Испытания на мобильность и боевую готовность идут в 2025 и продлятся в 2026 году.

Передовая бронетехника - новейший британский танк Challenger 3 Фото: Army Recognition

Таким образом, подытожили обозреватели, новое поколение ОБТ — это не просто конкуренция в области брони и систем вооружения, а глубинная перестройка под сетевой, мультидоменный бой. Танки превращаются в узлы распределенной сети: они должны "видеть" через БПЛА, быстро обмениваться данными, автономно выявлять приоритетные угрозы и выживать в условиях атак сверху и подавления РЭБ. При этом традиционные параметры — огневая мощь, броня, подвижность — остаются критичными, но обретают цифровое сопровождение.

Весной 2025 года Фокус более подробно писал об особенностях модификации британского танка в материале "Новейший Challenger 3 мощнее любого российского танка".