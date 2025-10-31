У Мадриді проведуть секретну зустріч "коаліції рішучих" щодо війни РФ: без камер і телефонів

Представники 35 країн, які увійшли у "коаліцію рішучих" задля допомоги України, 4 листопада проведуть секретну зустріч у Мадриді. Під час переговорів в усіх відберуть телефони та накажуть покласти у спеціально відведене місце. Іспанське видання з'ясувало, що ітиметься про допомогу українцям та про завершення війни.

Таємний саміт "коаліції рішучих" організовує міністерство закордонних справ Іспанії, написало видання El Mundo. Журналісти отримали закриті документи з розкладом зустрічі. З'ясувалось, що вона триватиме 6,5 годин. Планують дві основні теми — фінансова підтримка України та можливість появи європейських військових на українській території.

Згідно з інформацією неназваних джерел, зустріч триватиме з 9 до 15:30. Орієнтовна кількість учасників — 35. Ідеться не про глав держав, а про нижчий рівень представництва, яких El Mundo назвало "генеральними директорами". На завершення глава МЗС Іспанії виголосить 30-хвилинну промову, але без інших контактів, оскільки його посада вища за посади гостей, ідеться у статті.

Медіа пояснило, що зустріч буде закритою від журналістів та камер, а учасники повинні відключити й здати телефони. Одна з тем розмови — фінансова допомога Україні. Друга — надання гарантій безпеки та можлива поява західних військових після припинення бойових дій.

"Зустріч була організована з дотриманням максимальної секретності. Делегатів просять не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах чи в соціальних мережах", — з'ясувало El Mundo.

Тема гарантій безпеки стосуватиметься низки питань — яка правова, політична та дипломатична база має бути, щоб захистити Україну від нової агресії, написало медіа.

"[Ітиме мова] також про можливий внесок "коаліції рішучих" щодо стримування майбутньої російської агресії", — підсумувало El Mundo.

Завершення війни — деталі

Зазначимо, що "коаліція рішучих" проведе саміт у Мадриді через тиждень після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Зеленський прибув до Білого дому, порушуючи питання про надання ракет "Томагавк" задля завершення війни в Україні. Трамп відмовився говорити про ці ракети й натомість заявив про можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті.

Зустріч у Будапешті вирішили не проводити, а тим часом партнери України заявили, що попрацюють над конкретним планом щодо завершення війни. План писатимуть на основі документа, який за ініціативи Трампа підписали ХАМАС та Ізраїль, уточнили медіа.

