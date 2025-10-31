В Мадриде проведут секретную встречу "коалиции решительных" о войне РФ: без камер и телефонов

Представители 35 стран, которые вошли в "коалицию решительных" для помощи Украине, 4 ноября проведут секретную встречу в Мадриде. Во время переговоров у всех отберут телефоны и прикажут положить в специально отведенное место. Испанское издание выяснило, что речь пойдет о помощи украинцам и о завершении войны.

Тайный саммит "коалиции решительных" организует министерство иностранных дел Испании, написало издание El Mundo. Журналисты получили закрытые документы с расписанием встречи. Выяснилось, что она продлится 6,5 часов. Планируют две основные темы — финансовая поддержка Украины и возможность появления европейских военных на украинской территории.

Согласно информации неназванных источников, встреча продлится с 9 до 15:30. Ориентировочное количество участников — 35. Речь идет не о главах государств, а о более низком уровне представительства, которых El Mundo назвало "генеральными директорами". В завершение глава МИД Испании произнесет 30-минутную речь, но без других контактов, поскольку его должность выше должностей гостей, говорится в статье.

Медиа объяснило, что встреча будет закрытой от журналистов и камер, а участники должны отключить и сдать телефоны. Одна из тем разговора — финансовая помощь Украине. Вторая — предоставление гарантий безопасности и возможное появление западных военных после прекращения боевых действий.

"Встреча была организована с соблюдением максимальной секретности. Делегатов просят не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях", — выяснило El Mundo.

Тема гарантий безопасности будет касаться ряда вопросов — какая правовая, политическая и дипломатическая база должна быть, чтобы защитить Украину от новой агрессии, написало медиа.

"[Пойдет речь] также о возможном вкладе "коалиции решительных" в сдерживание будущей российской агрессии", — подытожило El Mundo.

Завершение войны — детали

Отметим, что "коалиция решительных" проведет саммит в Мадриде через неделю после встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Зеленский прибыл в Белый дом, поднимая вопрос о предоставлении ракет "Томагавк" для завершения войны в Украине. Трамп отказался говорить об этих ракетах и вместо этого заявил о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.

Встречу в Будапеште решили не проводить, а тем временем партнеры Украины заявили, что поработают над конкретным планом по завершению войны. План будут писать на основе документа, который по инициативе Трампа подписали ХАМАС и Израиль, уточнили медиа.

Напоминаем, 30 марта Фокус рассказал о встрече Трампа с лидером КНР и собрал мнения экспертов относительно того, как это может повлиять на завершение войны в Украине.