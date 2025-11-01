ЗС РФ окупували 19,09% території України: на скільки просунувся ворог (інфографіка)

У жовтні 2025 року Збройні сили Російської Федерації окупували 267 квадратних кілометрів території України. Тотожні цифри було зафіксовано у вересні.

За жовтень російські окупанти захопили 0.04% від усієї площі нашої країни. Наразі під окупацією перебуває 19,09% української території, повідомляє DeepState.

Динаміка просування ЗС РФ Фото: DeepState

За даними аналітиків, найбільше втрат зафіксовано у районі Новопавлівки-Гуляйполя. На цей напрямок припадає 69% окупованих територій і всього 16% штурмових дій.

Важливо

Як зазначають у DeepState, у жовтні на Покровському відтинку інтенсивність була аналогічною, хоча на Лиманському напрямку інтенсивність знизилася. При цьому зросла кількість штурмових дій в напрямку Костянтинівки та на Харківському відтинку (від Козачої Лопані до Дворічанського).

"У відносному показнику кількість окупованої території виросла на 3,1%, а кількість штурмових дій на 2,3%", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, 20 жовтня аналітики DeepState повідомили про просування росіян в Куп'янську та Вовчанську на Харківщині.

Раніше, 16 жовтня, повідомлялося, що ЗСУ відкинули російські сили у районі двох населених пунктів у Донецькій області.