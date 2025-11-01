ВС РФ оккупировали 19,09% территории Украины: на сколько продвинулся враг (инфографика)
В октябре 2025 года Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали 267 квадратных километров территории Украины. Тождественные цифры были зафиксированы в сентябре.
За октябрь российские оккупанты захватили 0.04% от всей площади нашей страны. Сейчас под оккупацией находится 19,09% украинской территории, сообщает DeepState.
По данным аналитиков, больше всего потерь зафиксировано в районе Новопавловки-Гуляйполя. На это направление приходится 69% оккупированных территорий и всего 16% штурмовых действий.Важно
Как отмечают в DeepState, в октябре на Покровском отрезке интенсивность была аналогичной, хотя на Лиманском направлении интенсивность снизилась. При этом возросло количество штурмовых действий в направлении Константиновки и на Харьковском участке (от Казачьей Лопани до Двуречанского).
"В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий на 2,3%", — говорится в публикации.
Напомним, 20 октября аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в Купянске и Волчанске на Харьковщине.
Ранее, 16 октября, сообщалось, что ВСУ отбросили российские силы в районе двух населенных пунктов в Донецкой области.