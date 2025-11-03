Для ударів по глибокому тилу РФ: Британія відправляє ЗСУ більше ракет Storm Shadow, — ЗМІ

Джерела видання Bloomberg розповіли, що Україна отримала додаткові далекобійні ракети від Великої Британії для ударів по Росії. Нове постачання має забезпечити Сили оборони зброєю на зиму, коли загроза для цивільних українців може зрости.

"У той час як Росія все більше страждає від санкцій, Велика Британія та її союзники намагаються показати Володимиру Путіну, що західна підтримка України перевершить здатність російської економіки підтримувати військові дії", — підкреслили у Bloomberg 3 листопада.

Після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від постачання Україні ракет Tomahawk, британці зробили власний крок. Вони поповнили запаси ЗСУ ракетами Storm Shadow. Це постачання у невизначеній кількості має забезпечити достатні запаси для ударів по цілях у Росії в зимові місяці, коли РФ може посилити власні атаки проти цивільних українців.

Storm Shadow дозволили Силам оборони атакувати вразливі місця на території РФ. Зокрема, у жовтні військові заявили про удар по російському хімічному заводу за допомогою цієї зброї. У Генштабі ЗСУ підкреслювали, що британські ракети успішно пройшли через систему ППО.

"Уряд Великої Британії не повідомив, скільки ракет Storm Shadow він надав Україні під час війни, і не оголошує про передачу зброї на регулярній основі", — зауважили у виданні.

Загалом Storm Shadow — це високоточні керовані ракети повітряного базування. Їхня дальність польоту сягає понад 250 кілометрів. Вони летять на великій швидкості близько до поверхні землі, користуючись комбінацією інерційної навігації з системою глобального позиціонування та навігацією за рельєфом місцевості.

Вперше ЗСУ їх застосували рік тому — наступного дня після першого застосування ATACMS. Зазначається, що для найефективнішого використання Storm Shadow потрібні американські дані про цілі. Минулого тижня британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив про покращення перспектив України після того, як Трамп запровадив нові санкції проти РФ.

"Ми в кращому становищі", — сказав він, назвавши санкції проти нафтових гігантів РФ "значним прогресом".

