Для ударов по глубокому тылу РФ: Британия отправляет ВСУ больше ракет Storm Shadow, — СМИ

Источники издания Bloomberg рассказали, что Украина получила дополнительные дальнобойные ракеты от Великобритании для ударов по России. Новая поставка должна обеспечить Силы обороны оружием на зиму, когда угроза для гражданских украинцев может возрасти.

"В то время как Россия все больше страдает от санкций, Великобритания и ее союзники пытаются показать Владимиру Путину, что западная поддержка Украины превзойдет способность российской экономики поддерживать военные действия", — подчеркнули в Bloomberg 3 ноября.

После того, как президент США Дональд Трамп отказался от поставок Украине ракет Tomahawk, британцы сделали собственный шаг. Они пополнили запасы ВСУ ракетами Storm Shadow. Эта поставка в неопределенном количестве должна обеспечить достаточные запасы для ударов по целям в России в зимние месяцы, когда РФ может усилить собственные атаки против гражданских украинцев.

Відео дня

Storm Shadow позволили Силам обороны атаковать уязвимые места на территории РФ. В частности, в октябре военные заявили об ударе по российскому химическому заводу с помощью этого оружия. В Генштабе ВСУ подчеркивали, что британские ракеты успешно прошли через систему ПВО.

"Правительство Великобритании не сообщило, сколько ракет Storm Shadow оно предоставило Украине во время войны, и не объявляет о передаче оружия на регулярной основе", — отметили в издании.

В общем Storm Shadow — это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования. Их дальность полета достигает более 250 километров. Они летят на большой скорости близко к поверхности земли, пользуясь комбинацией инерционной навигации с системой глобального позиционирования и навигацией по рельефу местности.

Впервые ВСУ их применили год назад — на следующий день после первого применения ATACMS. Отмечается, что для эффективного использования Storm Shadow нужны американские данные о целях. На прошлой неделе британский премьер-министр Кир Стармер заявил об улучшении перспектив Украины после того, как Трамп ввел новые санкции против РФ.

"Мы в лучшем положении", — сказал он, назвав санкции против нефтяных гигантов РФ "значительным прогрессом".

Напомним, украинский комбат Вячеслав "Лютый" подчеркнул, что ситуация в Покровске — сверхкритическая и не контролируемая. По его словам, российские диверсанты остаются в городе и распространяют хаос.

Волонтер и активист Сергей Стерненко показал, что значит, когда дорога находится под полным огневым контролем врага. Он отметил, что украинцам нужно увидеть реальность и помочь защитникам в сложном положении.