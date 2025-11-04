Румунія закупила у Нідерландів 18 старих F-16 за 1 євро: як це можливо

Румунія офіційно поповнила свій парк бойових літаків 18 винищувачами F-16 Fighting Falcon, придбаними у Нідерландів за символічну суму в 1 євро. Контракт було підписано 3 листопада в Бухаресті.

Про угоду повідомив міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну в Facebook. За його словами, техніку використовуватимуть виключно для тренувань і навчання, зокрема й для підготовки українських пілотів.

Коментуючи новину оглядачі Defense Express зазначили, що кількість F-16 у складі Військово-повітряних сил Румунії сягнула 67 одиниць. Усі ці літаки — вживані, що відображає стратегію поступового розширення румунського авіаційного парку.

Першу партію з 17 літаків F-16 Румунія придбала у Португалії у 2013 році за 316 млн євро, а потім ще 32 одиниці у Норвегії за 388 млн євро. Таким чином, з урахуванням нинішньої угоди з Нідерландами, весь парк у 67 машин обійшовся Бухаресту приблизно в 704 млн євро.

Відео дня

Чому за літаки віддали за 1 євро

Символічна вартість угоди пояснюється тим, що йдеться не про комерційний продаж, а про передачу техніки для функціонування європейського навчального центру з підготовки пілотів F-16, який раніше перебував у Нідерландах.

З переходом більшості країн НАТО на F-35, голландська сторона передала навчальну інфраструктуру Румунії, де вона тепер розташовується на 86-й авіабазі Борча. Перший випуск пілотів у новому центрі відбувся в липні 2024 року.

Крім того, у навчальній програмі центру беруть участь українські пілоти, які освоюють F-16 для майбутніх місій. Тому передача літаків також розглядається як позитивний крок для України. Однак, як зазначають експерти, попит на такі програми в Європі знижується, оскільки дедалі більше країн списують свої F-16.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що сумарна військова допомога Україні дійде до 1 млрд євро на рік. За його словами, Україна мала отримати у вересні "кілька літаків F-16".

У жовтні аналітичний центр RAND Corporation у новому звіті попередив про серйозні складнощі з ремонтом і обслуговуванням американських літаків F-16 у Європі. Аналітики вказують на кілька причин такої ситуації — від відмінностей між модифікаціями однієї й тієї самої моделі до несумісності наземного обладнання, стандартів обслуговування та відсутності експлуатаційних даних.