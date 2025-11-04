Румыния закупила у Нидерландов 18 подержанных F-16 за 1 евро: как это возможно

Румыния официально пополнила свой парк боевых самолетов 18 истребителями F-16 Fighting Falcon, приобретенными у Нидерландов за символическую сумму в 1 евро. Контракт был подписан 3 ноября в Бухаресте.

О сделке сообщил министр обороны Румынии Йонуц Муштяну в Facebook. По его словам, техника будет использоваться исключительно для тренировок и обучения, в том числе и для подготовки украинских пилотов.

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что количество F-16 в составе Военно-воздушных сил Румынии достигло 67 единиц. Все эти самолеты — подержанные, что отражает стратегию постепенного расширения румынского авиационного парка.

Первую партию из 17 самолетов F-16 Румыния приобрела у Португалии в 2013 году за 316 млн евро, а затем еще 32 единицы у Норвегии за 388 млн евро. Таким образом с учетом нынешней сделки с Нидерландами, весь парк в 67 машин обошелся Бухаресту примерно в 704 млн евро.

Почему за самолеты отдали за 1 евро

Символическая стоимость сделки объясняется тем, что речь идет не о коммерческой продаже, а о передаче техники для функционирования европейского учебного центра по подготовке пилотов F-16, который ранее находился в Нидерландах.

С переходом большинства стран НАТО на F-35, голландская сторона передала учебную инфраструктуру Румынии, где она теперь располагается на 86-й авиабазе Борча. Первый выпуск пилотов в новом центре состоялся в июле 2024 года.

Кроме того, в учебной программе центра участвуют украинские пилоты, которые осваивают F-16 для будущих миссий. Поэтому передача самолетов также рассматривается как позитивный шаг для Украины. Однако, как отмечают эксперты, спрос на такие программы в Европе снижается, поскольку все больше стран списывают свои F-16.

Напомним, в конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что суммарная военная помощь Украине дойдет до 1 млрд евро в год. По его словам, Украина должна была получить в сентябре "несколько самолетов F-16".

В октябре аналитический центр RAND Corporation в новом отчете предупредил о серьезных сложностях с ремонтом и обслуживанием американских самолетов F-16 в Европе. Аналитики указывает на несколько причин такой ситуации — от различий между модификациями одной и той же модели до несовместимости наземного оборудования, стандартов обслуживания и отсутствие эксплуатационных данных.